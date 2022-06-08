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汽車爆衝撞德教堂人群！柏林警方：至少1死30傷、5人命危

▲德國柏林市中心爆發汽車衝撞人群事件，當局表示至少1人死亡與30人受傷，其中5名民眾傷勢嚴重，雖緊急送醫但仍有生命危險。（圖／美聯社）
▲德國柏林市中心爆發汽車衝撞人群事件，當局表示至少1人死亡與30人受傷，其中5名民眾傷勢嚴重，雖緊急送醫但仍有生命危險。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-08 19:35:55

德國首都柏林西部稍早發生一起汽車衝撞人群事件，一名男子駕車衝向市區一所教堂外的人群，造成至少1人死亡與30人受傷，目前駕駛已遭逮捕但尚未釐清這是意外或是蓄意攻擊事件，當局表示傷者中有5名民眾傷勢嚴重，雖緊急送醫但仍有生命危險。

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綜合外媒報導，今（8）德國首都柏林西郊的夏洛滕堡區，發生一名男子駕駛法國雷諾（Renault）小型車衝向市區一所教堂外人群的衝撞事件。柏林警方表示，其中已有一名民眾傷重不治已喪生，肇事駕駛事發被現場路人合力捉住，警方在當地時間上午約10時30分接獲報告，抵達現場後已將其拘留、偵訊，仍待查明衝撞事件是該名駕駛蓄意攻擊或是交通意外。

▲德國柏林市中心威廉皇帝紀念教堂前8日發生汽車衝撞人群事件。（圖／美聯社）
▲現場路人合力壓制駕駛後，警方已封鎖案發地點並拘留駕駛釐清事發經過。（圖／美聯社）
報導指出，過去柏林也發生死傷慘重的「車撞人群」事件，而本日案發現場距離2016年卡車衝撞柏林聖誕市集攻擊事件地點亦不遠，案發地點附近就是威廉皇帝紀念教堂（Kaiser Wilhelm Memorial Church），也是柏林著名的地標之一，往來人群眾多。

2016年12月柏林也發生類似事件，當時一名伊斯蘭激進主義駕駛企圖在德國尋求庇護未果，因此劫持卡車衝入柏林市中心耶誕市集的購物人潮中，導致除了駕駛本人死亡外，另有11人死亡、56人受傷。
 

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