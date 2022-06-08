接棒林智堅？沈慧虹創粉專　首PO文大談竹市交通建設

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沈慧虹說，在這段過程中，她最深刻體認的，最困難和最期待的，其實是居住在公道三計畫用地上的居民，對這條路的開通是懷抱高度期待又有無限茫然。在最初重啟溝通時，她和時任承辦的科長許志瑞、處長陳永源走進居民的家中，面對面的溝通，聽著他們提遇到的困難與期待，急切又渴望市府具體的承諾與擔待。可能是自己的回答沒有讓他們安心，第一場的面談，就被居民朋友請離家中，不願意繼續深談。
沈慧虹說，自己到現在都還記得，那是個夏天的夜晚，新竹的風依然涼爽。她站在延平路路邊，看著車來車往，想了許久，她想需要的，應該是更細膩傾聽與溝通，因為政府不只是解決問題的人，而是要從居民的角度重新認識公道三的困境，體會他們的不安與焦慮，最重要的是，建立對市府的信任。
沈慧虹說，她也曾和反對公道三開通的居民走進周邊狹小的巷弄，此起彼落的狗吠聲，就像警告自己是個外人，闖進了居民的生活，也感受到周邊居民茫然的未來，搬離開住了幾十年的家，連根拔起，未來家還能重建周全嗎？家還能是家嗎？「改變心態與想法，真的再度走進一家一戶，坐下來不只是個政府官員，而是一起想辦法的伙伴，終於，我們走到了今天」。
沈慧虹表示，在內政部都市計畫公聽會的理性辯論過程中，大家討論到安置基地，希望不要離居民原來生活的習慣區域與聚落太遠。現在安置基地房子都要蓋好了，要搬進去了。新房子、老鄰居，熟悉的生活圈都沒有改變，「居民歡喜入新厝，新竹市民安心走大路」。
沈慧虹表示，公道三為何期待了30年？為什麼還是需要開通？新竹市區舊城區道路普遍狹小，讓通過性車流可以選擇經過外環道路系統穿越，從台68到景觀大道將縮短6至10分鐘的旅行時間，提升交通效率。公道三串連接起台68、景觀大道、國道三號與快速道路系統，是重要樞紐關鍵。不僅做為替代道路每小時分散了經國路、中華路車流800到1000輛車，更重要的是改變了這座城市的紋理。
沈慧虹強調，交通時間縮短，就是擴大了所有人的生活空間，不用擠在有限的空間內，可以有更多居住、生活的選擇。