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大學生罹末期腎衰竭　在學校換液成大挑戰

大學生罹末期腎衰竭　在學校換液成大挑戰
大學生罹末期腎衰竭　在學校換液成大挑戰

健康醫療網

2022-06-08 20:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】腎臟為一「沈默的器官」，即便功能開始出現異常，初期也只會在生活中透漏出「微小警訊」，若是一個不注意而忽略，等到引發明顯臨床症狀時，常已是腎功能只剩不到50％的晚期甚至末期腎衰竭；而當腎功能低於15-10%時，若未及時進行洗腎或換腎等處理，即可能威脅到患者生命安全。面對逐年增加的腎病人口，中華民國腹膜透析病友協會理事長吳鴻來以切身經歷分享，「提高腎病認知及警覺」的重要性。

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注意「泡水高貧倦」　別等到腎功能極度低下才重視

在正值青春年華的年紀患病，吳鴻來現年才30來歲，卻已洗腎近15個年頭。她回憶，自己在大學入學健康檢查時，肌酸酐（creatinine）指數僅是略高於標準，即便出現下肢水腫、貧血等現象，也都因為年齡還輕，以為僅是單純受生理期影響，而未聯想到是疾病的可能性。然而，她的腎功能在一年之內快速惡化，不僅早上起床開始會有噁心不適感，在充分休息後，即便是白天都受強烈疲倦感所擾，遂前往社區基層診所就醫。

在初步檢查結果出來後，診所醫師要求她儘速至大型醫院掛急診，沒想到就這樣被診斷為「末期腎衰竭」，小小年紀，從此開始與「洗腎」共生存。吳鴻來提醒民眾，謹記「泡、水、高、貧、倦」五字訣，也就是泡泡尿、水腫、高血壓、貧血及異常疲倦，這些都是能幫助早期發現腎病的徵兆。

腹膜透析資料相對少　新病友初期難兼顧生活與治療

在得知未來需長期洗腎後，吳鴻來上網查詢可進行的兩種療程，即「血液透析」與「腹膜透析」，然而卻發現腹膜透析的相關資訊比血液透析少得多，即便有也以外文資料居多，想找一些年輕病友的經驗分享更是難上加難。

為了繼續正常上學，吳鴻來最終選擇進行較不受場域限制的腹膜透析，但即便從醫護人員身上習得如何自己進行腹膜透析，「在哪裡換」也成為一大難題。吳鴻來指出，初期校方對於在校園內進行「換液」行為有許多考量，然而，腹膜透析每日都約需進行4換液，「如果不在校園內換，能在哪裡換呢」？於是在她積極尋求醫學中心醫護單位介入，與校方討論溝通後，才終於獲得最基本的換液許可。

爭取合理權益　腹膜透析病友協會凝聚病友力量

從此事件後，吳鴻來在抗病的道路上一路走來，從就學到就業，都強烈地感受到腎病病友所受的限制，這也讓她開始深思，自己在年紀輕輕的時候就患病，同樣了解治療的艱辛與生活上的不便，除此之外，比其他年長病友更多的是將想法付諸實行的行動力，也因此就這樣接下腹膜透析病友協會理事長一職。

至今數年來，吳鴻來致力於將腎病病友所需的衛教知識及其心聲，以更多種形式為人所見，包含社群媒體及多媒體，期望能以自身經驗幫助新病友不致走上抗病冤枉路，同時也提供管道讓病友提出建議，再透過整個協會的力量反應給相關單位，以爭取合理之權益。舉例來說，去年底，指揮中心提出的COVID-19疫苗基礎加強劑的施打對象，表中僅列出血液透析患者，但事實上，腹膜透析患者同樣屬於「免疫力低下族群」，一旦染疫，重症住院機率與血液透析相差無幾。因此，協會即主動聯繫相關負責單位，最終成功修正為「洗腎患者皆建議接種」，讓進行腹膜透析的族群染疫風險也能獲得同等重視，也是協會這麼多年來持續努力的方向。

▲中華民國腹膜透析病友協會作為腎友與社會與政府之間的橋樑，長年來致力於為腎友爭取醫療資源、舉辦各類衛教宣導，以期讓社會更重視腎友的需求與權益。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53735

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