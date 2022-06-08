新北躲恩恩案 賴品妤嗆侯友宜：直球對決、已請中央調查
中和2歲男童恩恩案延燒，昨日有前消防員具名爆料，在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，而新北也承認是「還原」話務繁忙情況，引發論戰。新北市民進黨立委賴品妤今（8）日晚間表示，一連串事件令人咋舌，新北市基層的消防同仁已經夠辛苦了，到現在難道還要因為高層的逃避隱匿，承受大眾檢視的壓力？她說，自己已經發函，要求中內政部消防署積極調查，也呼籲新北市長侯友宜應該要拿出誠意面對家屬，說清楚、講明白。
賴品妤表示，今天上午新北市消防局的代表至地檢署按鈴申告；然而，其依然大打太極，未就社會的提問進行完整回覆，甚至直指一切都是抹黑造謠，卻持續不願對外說明所謂的「證據」是什麼。新北市消防局若覺得「被抹黑」，更應該積極的面對，清楚交代內部作業流程，否則根本是邏輯相悖。
賴品妤表示，這個事件沒那麼複雜，新北市府是還沒搞懂、或是不想搞懂、甚至是明明很懂卻假裝搞不懂？新北市府幾天前才承諾家屬「將全力配合調查」，但事發至今未有合理的解釋；再加上有新北府的職員遭暴料在網路上攻擊該家屬，惡意操弄輿論，一連串事件令人咋舌。
賴品妤說，回歸到整件事的源頭，就是家屬盼望可以拿到完整的當日接案錄音檔以及橫向通聯紀錄。然而，市府始終以「個資問題」為由，但消防局接案的設備應都有配備耳麥，難道自己自豪的科技設備無法去除背景聲？就算無法，難道沒有任何科技軟體可以事後處理？
賴品妤表示，新北市基層的消防同仁已經夠辛苦了，在6月6日還要配合「重現」擦脂抹粉？到現在難道還要因為高層的不乾不脆、逃避隱匿，繼續承受大眾檢視真相的壓力？
賴品妤說，既然新北消防局都已經按鈴申告，自稱將拿出「所有的證據」給檢方，那就應該負起責任，直球回答社會的提問。同時，她也表示，本事件茲事體大、非同小可，她也已經發函要求中央業務督導單位內政部消防署，必須積極介入調查。