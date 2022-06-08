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具俊曄太罩了！劉在錫親自邀吃飯　小S爽喊「進軍韓國」

▲劉在錫（左）、曹世鎬親自錄影片，邀約小S吃飯。（圖／翻攝小S IG）
▲劉在錫（左）、曹世鎬親自錄影片，邀約小S吃飯。（圖／翻攝小S IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-06-08 21:11:56

具俊曄今年3月閃婚大S（徐熙媛），他為了9日的南韓全州舉行DJ秀表演暫時返韓，他也趁著回但韓國的期間參與錄製綜藝節目，包含「國民MC」劉在錫與曹世鎬的節目，具俊曄知道小S是兩人的粉絲，特別請劉在錫與曹世鎬錄了影片給她，小S收到影片後，開心放上IG與大家分享。

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影片中，劉在錫和曹世鎬先是以中文「妳好」，向小S打招呼，接著劉在錫以韓文說道：「你好熙娣小姐！我們兩個透過影片跟妳打招呼，希望以後一定要親自見到面！」曹世鎬則是以英文表示：「請一定要來韓國！要來喔！」劉在錫繼續說：「我們只能透過簡單的英文與妳交流，不管如何，祝福妳的姐夫（具俊曄）和熙媛嫂子幸福快樂，我們也一定要見面，希望那一天趕快到來！」

▲劉在錫、曹世鎬親自錄影片，邀約小S吃飯。（圖／翻攝小S IG）
▲劉在錫（左）、曹世鎬親自錄影片，邀約小S吃飯。（圖／翻攝小S IG）
曹世鎬以英文單字補充：「你來korea，together，dinner！」搞笑發言讓人忍不住失笑，劉在錫趕緊說下去：「熙娣小姐，你來韓國的話，跟我們一起去吃飯、喝酒聊天，下次再見！」小S不僅分享了影片，還發文表示：「我的姐夫上了我非常喜歡的韓國主持人（劉在錫和曹世鎬）的節目，結束之後他們錄了一段影片給我！我是不是要準備進軍韓國啦！我需要韓文老師。」

▲具俊曄紐約DJ秀人山人海。（圖／具俊曄IG）
▲具俊曄特別請劉在錫與曹世鎬錄影片給小S。（圖／具俊曄IG）

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