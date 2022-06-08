免驚！「甲狀腺結節」逾九成良性　治療選項多元

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國泰綜合醫院一般外科醫師蔡明霖說明，「甲狀腺結節」包含手術處理及消融處理。手術處理利用開刀把甲狀腺或結節切除，獲得完整組織病理化驗；可以使用傳統手術、小傷口手術、內視鏡手術、達文西機器手臂手術等方式，手術切口則位於頸部、腋下、乳暈、耳後、口腔等。
消融處理多樣性 依據結節特性、大小選擇
而消融處理則是利用物理或化學方式，破壞甲狀腺結節組織，造成細胞壞死，再經過6至12個月，由身體自行吸收，達到縮小腫瘤目的，優點為傷口都很小，只有針孔大小，缺點是沒有組織病理化驗。
蔡明霖說明，醫師會依據個別病情給予建議，而消融處理有多種治療選項如下：
●放射碘131治療：碘-131為放射性同位素，會釋放出高能量輻射線，甲狀腺組織吸收後可以破壞或殺死周圍的細胞，對瀰漫型甲狀腺結節效果好，但是長期可能造成甲狀腺功能低下。
●酒精注射：把液體抽掉後，利用高濃度酒精注射，達到殺死細胞的目的有80%以上的機率，可以將囊腫體積減少50%以上。
●氬氦冷凍微針：在超音波導引下，將冷凍微針刺入結節，藉由高壓氬氣循環於探針尖端造成溫度急速下降，聚集在探針尖端的極度低溫形成冰球（負40℃），破壞組織，縮小甲狀腺結節。
●海扶刀（H I F U）：高強度聚焦超音波（High-intensity focused ultrasound）的簡稱，使用超音波穿過頸部皮膚，將高熱能照在甲狀腺結節。沒有任何傷口，但需要舒眠麻醉，只能處理小結節，費用較高。
●射頻消融：在超音波導引下，以水冷式電極針（平時抽血針一樣的粗細）刺入結節，利用交流電誘導電極針周邊組織分子，互相摩擦產生高熱（60-100℃），造成凝固性壞死，進而使甲狀腺結節縮小，為目前使用數量最多的方式，可搭配酒精注射使用。
●微波消融：在超音波導引下，以電極針刺入結節，利用微波產生高熱，造成凝固性壞死，進而使甲狀腺結節縮小。相對於射頻消融，較不受組織導電度影響，較不受血管冷卻效應影響，加熱速度略快於射頻消融。
●雷射消融：在超音波導引下，將雷射導引針刺入結節，產生高熱，造成凝固性壞死，目前較少使用。
●動脈栓塞：經由動脈把導管前進至上甲狀腺動脈（和心臟導管類似），釋放栓塞物質，造成組織壞死，之後由身體吸收，適合較大且沒有氣管壓迫結節。
●混合式的治療：同一個結節，可以利用不同治療優缺點，混合搭配使用不同消融方式，達最好治療效果。例如：囊腫性結節可以先用酒精注射，再用射頻消融的方式把固體的部分縮小。
良好醫病溝通 達最佳治療成效
蔡明霖最後提醒，良性甲狀腺結節的治療，慢慢地轉向以消融手術為主，部分則須由手術完成，了解各種不同的消融和手術方式，並和主治醫師良好的溝通，可以達到最佳的治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54007
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