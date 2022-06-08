面試官問「1到100有幾個9」？求職者全淘汰 她一句錄取
面試問題五花八門，不少企業藉由各種千奇百怪的問題，以此了解求職者能力或性格，成為錄取與否的關鍵之一。對此，中國大陸網路上瘋傳一道面試題型，某間大公司在面試最後一關，提出「從1到100中，有多少個『9』？」這道問題，許多求職者都因答錯而被淘汰，沒想到卻有位女子靠著一句話而被錄取。
根據陸媒《每日頭條》報導，某間大型公司開出職缺，吸引許多求職者前來應徵，到了面試最後一關時，面試官突然提出「從1到100中，有多少個『9』？」這道問題，其中第一位求職者迅速回應「10個！」但馬上遭到淘汰。
第二位求職者則是算了一會，才說出「11個」這個答案，最終也火速被面試官淘汰；第三位求職者則選擇不作答，不滿地起身表示「你們公司的面試是讓我們來數數的嗎？浪費我的時間」，最後怒沖沖地離開現場。
最後一位是名剛出社會的年輕女子，她當場答出正解是「20個」！她緊接著解釋，1到89總共有9個9，90至98則有9個9，而99這個數字有2個9，因此總計有20個9。她的回答讓面試官馬上起身鼓掌，面試官表示「很多人以為這道題目很簡單，很容易就忽略十位數的9」，稱讚女子的個性相當細心，最終決定錄取她。（編輯：陳雅雲）