COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

面試官問「1到100有幾個9」？求職者全淘汰　她一句錄取

▲某間大型公司的面試官，在面試最後一關提出「從1到100中，有多少個『9』？」這道問題，多數求職者都被淘汰，僅有一位女子靠著一句話被錄取。（示意圖／翻攝pixabay）
▲某間大型公司的面試官，在面試最後一關提出「從1到100中，有多少個『9』？」這道問題，多數求職者都被淘汰，僅有一位女子靠著一句話被錄取。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 22:22:582022-06-08 22:36:39

面試問題五花八門，不少企業藉由各種千奇百怪的問題，以此了解求職者能力或性格，成為錄取與否的關鍵之一。對此，中國大陸網路上瘋傳一道面試題型，某間大公司在面試最後一關，提出「從1到100中，有多少個『9』？」這道問題，許多求職者都因答錯而被淘汰，沒想到卻有位女子靠著一句話而被錄取。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據陸媒《每日頭條》報導，某間大型公司開出職缺，吸引許多求職者前來應徵，到了面試最後一關時，面試官突然提出「從1到100中，有多少個『9』？」這道問題，其中第一位求職者迅速回應「10個！」但馬上遭到淘汰。

▲原PO表示他面試完不小心說溜嘴「別間公司的薪水」，讓他不知該如何是好，貼文一出，也釣出人資回應了。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
▲有間公司在面試時提出「從1到100中，有多少個『9』？」這道問題。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
第二位求職者則是算了一會，才說出「11個」這個答案，最終也火速被面試官淘汰；第三位求職者則選擇不作答，不滿地起身表示「你們公司的面試是讓我們來數數的嗎？浪費我的時間」，最後怒沖沖地離開現場。

最後一位是名剛出社會的年輕女子，她當場答出正解是「20個」！她緊接著解釋，1到89總共有9個9，90至98則有9個9，而99這個數字有2個9，因此總計有20個9。她的回答讓面試官馬上起身鼓掌，面試官表示「很多人以為這道題目很簡單，很容易就忽略十位數的9」，稱讚女子的個性相當細心，最終決定錄取她。（編輯：陳雅雲）

面試官問「1瓶水怎賣2千」？求職者全拒答　他回一句錄取

台大醫學哥「激似王一博」！徵家教生帥到爆紅：想重考了

UNIQLO最強不是衣服！「低調神品」狂掃5件：錯過21年了

泡麵調理包用完別丟？網揭「用途」升級10倍：月底有救了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀