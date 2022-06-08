新北告恩恩案吹哨者 蘇治芬嘆：要記得侯友宜哽咽是假戲
中和2歲男童恩恩案延燒，昨日有前消防員具名爆料，在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，而新北也承認是「還原」話務繁忙情況，更在今日提告，引發論戰。民進黨立委蘇治芬今（8）日晚間表示，恩恩爸爸都還沒有按鈴控告新北市政府，新北市政府消防局已先按鈴控告爆料的前消防員，而新北市政府上演這場假戲，根本完全不尊重恩恩爸爸；她感嘆，以後再看到侯友宜哽咽，請不要健忘，而是要記得又再上演一齣假戲。
蘇治芬說，恩恩爸爸都還沒有按鈴控告新北市政府，新北市政府消防局已先按鈴控告爆料的前消防員。「先按鈴」的這種危機處理，侯友宜一定知道而且同意，但新北市上演這一齣戲，侯友宜事先知情或是根本就是其下令的呢？好想知道真相。
蘇治芬表示，這不是「兵棋推演」，這也不是防空演習，是恩恩爸爸想要了解什麼環節出了岔，讓恩恩走得這麼不合理，「如果你尊重恩恩爸爸的心情，你會謙恭行事，怎麼謙恭成了上演假戲，只有一個理由，因為你不尊重恩恩爸爸」。
蘇治芬表示，以後再看到侯友宜哽咽，請不要健忘，而是要記得又再上演一齣假戲，「最後，不要忘了，恩恩爸爸只要真相」。