COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

限5天！全家能量飲買1送1　7-11皮卡丘版舒潔衛生紙12元

▲全家本周推出能量飲買一送一，7-11則有喉糖買一送一，並推出「皮卡丘版」舒潔衛生紙單串99元。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲全家本周推出能量飲買一送一，7-11則有喉糖買一送一，並推出「皮卡丘版」舒潔衛生紙單串99元。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-09 00:26:54

本周超商優惠更新！7-ELEVEN自明（9）日起推出限時5天優惠，共有兩款買一送一，分別是靈芝王精華飲及利口樂喉糖，雖然都是比較冷門的商品，但還是獲省錢網友推薦：「喉糖還行」、「喉糖含時止咳很有效」。至於眾人還在癡等的農心海鮮烏龍麵買1送1，從全家、小七這幾檔優惠來看，買2送1（6.7折）顯然已成定局，過去5折半價的時代再也回不去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
其他商品部份，Kid-O餅乾2件59元，相當於6.6折；此外，舒潔衛生紙推出皮卡丘版，單串特價99元，比在蝦皮超市整箱搬還便宜，平均單包皮卡丘衛生紙是12.3元，看在包裝可愛的份上，若是家裡有超級喜歡皮卡丘的小孩，順手買一串也算生活小確幸。

▲7-11自6月10日至14日限時5天促銷。（圖／取自網路）
▲7-11自6月10日至14日限時5天促銷。（圖／取自網路）
全家即日起至6月12日推出會員限時優惠，共3款買一送一，其中海鹽荔枝口味的能量飲原價30元、平均單瓶15元。冰品部份，共有2款雪糕加10元多1件，包括勾起眾人兒時回憶的百吉布丁大雪糕，原價25元，平均單支17.5元，等於打7折，引起不少網友討論：「雪糕不錯吃」、「小時候超愛」、「有點甜，但還不錯吃」。

另一款紅茶融心巧克力雪糕原價40元，平均單支25元，折幅更深、約是6.3折，雖然討論度不及百吉，但仍有網友推薦：「紅茶雪糕吃得出茶味，蠻好吃的」。其他亮點商品還有飲冰室茶集不到20元、AB優酪乳平均22元，以及樂事、多力多滋、奇多等派對包，原先一包65元，任2件特價99元，相當於7.6折。

▲全家超商即日起至6月12日推出會員限定優惠。（圖／取自網路）
▲全家超商即日起至6月12日推出會員限定優惠。（圖／取自網路）
 萊爾富即起至6月12日也有限時優惠活動，結帳時出示Hi-Life LINE官方帳號活動條碼，就可享指定商品優惠。本周活動商品都是走2件優惠路線，並無買一送一。其中半天水椰子汁第2瓶5元，等於單瓶22元，折扣幅度5.6折最接近半價。

本周共兩款酒類優惠，KIRIN大罐500ml調酒平均特價約60元，海尼根星銀啤酒大罐500ml平均特價50元。此外，每朝健康無糖紅茶平均25元，約是7折左右，人氣飲品貝納頌平均23元，約是6.4折。

▲萊爾富即日起至6月12日推出會員優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富即日起至6月12日推出會員優惠。（圖／業者提供、記者整理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！未成年請勿飲酒。
 

7-11咖啡「隱藏優惠」！免費送馬來貘環保杯：沒拿虧大了

《捍衛戰士2》飲料杯蓋變寵物頭盔　貓奴暴動：必須二刷

7-11小白單又能賺錢！領包裹現賺7元：618取貨時間要算好

85℃推4款「寶可夢蛋糕」！神還原伊布：不能被小孩看到

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀