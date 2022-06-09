限5天！全家能量飲買1送1　7-11皮卡丘版舒潔衛生紙12元

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全家即日起至6月12日推出會員限時優惠，共3款買一送一，其中海鹽荔枝口味的能量飲原價30元、平均單瓶15元。冰品部份，共有2款雪糕加10元多1件，包括勾起眾人兒時回憶的百吉布丁大雪糕，原價25元，平均單支17.5元，等於打7折，引起不少網友討論：「雪糕不錯吃」、「小時候超愛」、「有點甜，但還不錯吃」。
另一款紅茶融心巧克力雪糕原價40元，平均單支25元，折幅更深、約是6.3折，雖然討論度不及百吉，但仍有網友推薦：「紅茶雪糕吃得出茶味，蠻好吃的」。其他亮點商品還有飲冰室茶集不到20元、AB優酪乳平均22元，以及樂事、多力多滋、奇多等派對包，原先一包65元，任2件特價99元，相當於7.6折。
萊爾富即起至6月12日也有限時優惠活動，結帳時出示Hi-Life LINE官方帳號活動條碼，就可享指定商品優惠。本周活動商品都是走2件優惠路線，並無買一送一。其中半天水椰子汁第2瓶5元，等於單瓶22元，折扣幅度5.6折最接近半價。
本周共兩款酒類優惠，KIRIN大罐500ml調酒平均特價約60元，海尼根星銀啤酒大罐500ml平均特價50元。此外，每朝健康無糖紅茶平均25元，約是7折左右，人氣飲品貝納頌平均23元，約是6.4折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！未成年請勿飲酒。