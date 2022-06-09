滯留鋒續徘徊！大雨再襲西半部 鋒面北移陽光露臉時間曝
中央氣象局表示，今（9）日鋒面仍在台灣附近徘徊，北部及東北部天氣稍涼，西半部有陣雨或雷雨，易有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，低窪地區仍應防範積水或淹水，山區也請注意坍方、落石的風險。氣溫方面，北部及東北部舒適稍涼，低溫約22、23度，其他地方低溫24至26度，預測高溫在北部及宜、花約27、28度，其他地區可達30至32度，體感較溫暖微熱。
週五起鋒面逐漸北移，但是西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。週末兩天雨勢漸緩，降雨空檔增加，各地氣溫逐漸上升。下週一至下週三太平洋高壓增強，鋒面北抬至長江流域，台灣附近轉為西南風環境，各地體感溫暖偏熱，降雨剩下迎風面的中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣型態。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週六，「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生，累積致災降雨的潛勢，應注意天氣變化及氣象局的特報。下週日「滯留鋒」逐漸北移，空檔時間增長，午後局部地區有較大雨勢，仍應注意。今日北台灣較涼；其他地區高溫仍達30度；各地區氣溫：北部20至26度，中部22至31度，南部23至33度，東部21至31度。
最新歐洲模式模擬顯示，下週一、二「滯留鋒」在台灣北部海面，「西南季風」偏強；迎風面中南部易降雨，山區午後亦有局部陣雨；背風面北部、東半部平地晴熱，花東則有「焚風」現象，注意極高溫(36度以上)。下週三鋒面接近，台灣附近水氣增多，大氣很不穩定，有利對流系統發展，仍有明顯雨勢，需持續觀察。（編輯：倪浩軒）