許維恩朝聖《侏羅紀世界》　勾起老公7歲童年陰影

《侏羅紀世界：統霸天下》台北首映會派對日前舉行，吸引眾多「恐龍控」明星參加，許維恩和王家梁夫妻檔恩愛出席看電影，王家梁小時候看《侏羅紀公園》才7歲，覺得根本是恐怖片太震撼，因為恐龍會把坐在馬桶上廁所的人吃掉，但也滿足了對恐龍的一切想像。許維恩懷疑過是不是真的有恐龍曾經存在這個世界上，也好奇人類和恐龍將如何並存。
汪東城本身就是怪獸恐龍控，小時候都會收集恐龍小玩具，當年《侏羅紀公園》是跟同學一起校外教學去電影院看大銀幕，真的非常震撼。因為從小就很喜歡恐龍，還曾經遠赴雲南去看真正的恐龍化石，這次看到預告發現三位元老級的演員回歸演出，童年回憶立刻湧現，真的很期待擦出什麼新的火花。至於，被問到最想和侏羅紀的哪隻恐龍當朋友，汪東城提到最喜歡暴龍、帝王暴龍和滄龍，當朋友一定要找最巨大又威猛的才帥。
「九天玄女姊妹」阿翰表示，1993年還沒出生，小時候在電視上看到重播，印象很深刻片中有個女生很白目開了手電筒，引起恐龍的注意，對主角群發動攻擊，那一段實在讓他覺得很刺激，跟著電影一起憋氣。由於現代的影像特效技術更加純熟，他很期待這次會有什麼身歷其境的視覺震撼，阿翰表示自己想跟最強的暴龍當朋友，「因為我可以派出壁虎姊姊，跟他一起叫，一起征服世界。」
與會貴賓包括庹宗康、姚元浩、聶雲、蔡瑞雪、李佩甄、黃小柔、方志友、楊銘威、朵拉、林禹、無尊、蔡旻佑、子晴、五熊等，在電影裡看到爆多恐龍物種出現在人類居住的世界，還有無敵可愛的迅猛龍母女檔小藍和小小藍「貝塔」，尤其，這一集又是侏羅紀史詩最終章，經典電影主題音樂和滿滿的致敬情懷橋段，每一幕都令他們非常感動，《侏羅紀世界：統霸天下》6月8日上映。