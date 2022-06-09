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侯友宜躲恩恩案！卓冠廷揭新北早有資料「死不給恩恩爸」

▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府的處理態度及方式引發譁然。（圖／資料照）
▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府的處理態度及方式引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-09 08:22:45

新北2歲童恩恩案延燒，前日有前消防員具名爆料，在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，而新北也承認是「還原」話務繁忙情況，卻在昨日提告，引發論戰。民進黨新北市議員參選人卓冠廷今（9）日早上再爆，自己收到一份新北市府內部早就準備好、但打死不給的通聯報告，「我只能說，新北市府沒給恩恩爸的資料可多了」。

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▲恩恩案延燒，卓冠廷根據吹哨者提供的內部資料，還原當時情況。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
▲恩恩案延燒，卓冠廷根據吹哨者提供的內部資料，還原當時情況。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
卓冠廷說，根據他收到吹哨者提供的資料，市政府早已有一份非常完整的案件處置紀錄，這份資料，完全沒對社會大眾公開，也沒有提供給恩恩爸。資料中，詳細記錄了恩恩事件中，什麼時間點消防局勤務指揮中心打給了中和衛生所、新北市衛生局、雙和醫院，也詳細記錄了通話的時間點，以及撥打的號碼和分機。

卓冠廷表示，「這些紀錄，包含勤務中心所通的電話。而勤務中心打出去跟接到的所有電話，一定都有錄音，真相就躺在這些橫向聯繫的過程之中，因此他們打從一開始就不打算提供給恩恩爸」。

卓冠廷說，看完吹哨者給的完整資料後，發現總共有7名新北市消防局勤務中心值班人員，經手過恩恩案；而消防局護理師多次致電中和衛生所，並轉分機315、318。「請問這兩支分機是誰的？是否為原訂應該要接消防局勤務中心電話的窗口？還是負責安排確診病患送醫的窗口？」

卓冠廷接著說，在恩恩媽媽第一次報案之後，經過將近半小時，18:27:22消防局終於連絡上衛生局，告知恩恩這個案件和個資。「我認為這通電話內容非常關鍵，這是消防局和衛生局通上的第一通電話，一定有重要的案件溝通。既然是勤務中心打出去的，一定有錄音可以還原真相」。

卓冠廷進一步表示，勤務中心橫向聯繫打給衛生局、雙和醫院包括衛生局回電，幾乎可確定都有錄音，但新北市消防局沒有說明清楚，只回說恩恩爸非當事人，就不願提供；而在 18:54:58衛生局分機1865的先生回電給勤務中心，通知說可以將恩恩媽媽1大2小，安排送往雙和醫院。

「衛生局分機1865的先生是當天衛生局的值班人員嗎？是協調醫院收治的負責人嗎？衛生局當晚處理恩恩一家送醫的人員們有誰？到底為何衛生所和衛生局沒有人有辦法及時聯繫上？這些通通都是問號」。

卓冠廷表示，新北市長侯友宜說「我支持出生入死的消防弟兄，捍衛他們的清白與尊嚴」，但如果真的要捍衛消防員的清白和尊嚴，請侯友宜支持消防局公開相關資料跟錄音檔，因為第一線消防人員，受理民眾報案，兢兢業業地處理，他們為什麼要因為市府長官害怕，而去配合公關需求來演戲，甚至被逼掩蓋真相？「新北市政府，我等你們的回應」。

▲卓冠廷表示，（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
▲卓冠廷表示，自己收到一份新北市府內部早就準備好、但打死不給的通聯報告，「我只能說，新北市府沒給恩恩爸的資料可多了」。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

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