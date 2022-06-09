侯友宜躲恩恩案！卓冠廷揭新北早有資料「死不給恩恩爸」

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卓冠廷表示，「這些紀錄，包含勤務中心所通的電話。而勤務中心打出去跟接到的所有電話，一定都有錄音，真相就躺在這些橫向聯繫的過程之中，因此他們打從一開始就不打算提供給恩恩爸」。
卓冠廷說，看完吹哨者給的完整資料後，發現總共有7名新北市消防局勤務中心值班人員，經手過恩恩案；而消防局護理師多次致電中和衛生所，並轉分機315、318。「請問這兩支分機是誰的？是否為原訂應該要接消防局勤務中心電話的窗口？還是負責安排確診病患送醫的窗口？」
卓冠廷接著說，在恩恩媽媽第一次報案之後，經過將近半小時，18:27:22消防局終於連絡上衛生局，告知恩恩這個案件和個資。「我認為這通電話內容非常關鍵，這是消防局和衛生局通上的第一通電話，一定有重要的案件溝通。既然是勤務中心打出去的，一定有錄音可以還原真相」。
卓冠廷進一步表示，勤務中心橫向聯繫打給衛生局、雙和醫院包括衛生局回電，幾乎可確定都有錄音，但新北市消防局沒有說明清楚，只回說恩恩爸非當事人，就不願提供；而在 18:54:58衛生局分機1865的先生回電給勤務中心，通知說可以將恩恩媽媽1大2小，安排送往雙和醫院。
「衛生局分機1865的先生是當天衛生局的值班人員嗎？是協調醫院收治的負責人嗎？衛生局當晚處理恩恩一家送醫的人員們有誰？到底為何衛生所和衛生局沒有人有辦法及時聯繫上？這些通通都是問號」。
卓冠廷表示，新北市長侯友宜說「我支持出生入死的消防弟兄，捍衛他們的清白與尊嚴」，但如果真的要捍衛消防員的清白和尊嚴，請侯友宜支持消防局公開相關資料跟錄音檔，因為第一線消防人員，受理民眾報案，兢兢業業地處理，他們為什麼要因為市府長官害怕，而去配合公關需求來演戲，甚至被逼掩蓋真相？「新北市政府，我等你們的回應」。