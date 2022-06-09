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疫情有望9月「完全平息」！李秉穎喊話：考慮鬆綁邊境

▲有醫師認為，現在變異株對人類威脅變輕，應考量經濟發展，可以討論是否要鬆綁邊境。（圖／NOWnews攝）
▲有醫師認為，現在變異株對人類威脅變輕，應考量經濟發展，可以討論是否要鬆綁邊境。（圖／NOWnews攝）

記者許若茵／台北報導

2022-06-09 09:25:58

感染科權威醫師李秉穎今（9）日指出，台灣本土新冠肺炎疫情在9月完全平息是有希望的，且過去為防範變異株病毒嚴格控管邊境，但現在變異株對人類威脅變輕，應考量經濟發展，可以討論是否要鬆綁邊境。

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李秉穎今於廣播節目中指出，台灣病例數已經逾一週都在8萬多例徘徊，疫情曲線呈現平穩，沒有突然上升或下降，就代表高原已經到了，只是轉折點是否已到還不太知道，就長遠趨勢來看，現在還沒看到下降趨勢，也沒有人有把握疫情何時才能下降。

為何疫情呈現高原持平？李秉穎分析，這可能與民眾自主防疫，部分餐廳停止內用，減少出入公共場所有關，因此讓病例數趨緩。而現在本土疫情呈現北升南降趨勢，他認為北部因為高峰比較早出現，轉折點也會比較早出現，只是中南部高峰大約會晚一兩週，不會相差太久，因此現行防疫規定不必分南北管制，仍可全台一體適用。

李秉穎表示，本來就預估本波疫情可能會影響3至4個月，現在預計還要過1到2個月才會趨向穩定，根據國外疫情進入轉折點大約是在1個多月後，就會有下降趨勢，近期台灣說不定也有可能疫情開始下降。

李秉穎進一步說明，疫情在9月完全平息是有希望的，屆時可能回到今年4月疫情爆發前，每天只剩數十例零星個案，但也還存在很多變數，像是日本從1月爆發疫情至今，高峰下降速度比較緩慢，至今病例數雖已下降到一定程度，也仍然未恢復到解封前的狀況，所以台灣9月也不是百分之百就能回穩，「說不定會拖一個尾巴」。

至於邊境檢疫何時能放寬，李秉穎認為，即使台灣本土疫情還沒穩定，但只要在台感染的危險性已大於出國旅遊，也能先解除部分管制，過去是為了控制變異株進入本土而嚴格控管邊境，甚至以清零為目標，只是病毒過1至2個月仍然會進入台灣，「除非完全斷絕航空運輸才不會進來」，且現在邊境逐步放鬆，病毒終究會進來台灣，應考量變異株對有打疫苗的民眾威脅變輕，可依照國際狀況，鬆綁發展經濟。

李秉穎呼籲，現行入境檢疫是否會過於嚴格可以再行討論，台灣不必害怕變異病毒，也要評估國內外感染風險高低，國外早台灣半年打開「潘朵拉的盒子」，疫情高峰已過、開放邊境，不過台還沒完全平穩，建議指揮中心可再與專家小組討論研議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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