台中決定再停課一周　盧秀燕說考慮這3因素

台中市政府今（9日）宣佈，高中以下停課不停學政策將再延一周。市長盧秀燕表示，考量台中市疫情正處高峰期、昨天確診數一萬多例，是全國數最多、且停課二星期以來，孩子們確診比的確下降，加上兒童疫苗正施打中，尚未產生保護力等3因素，決定繼續停到6月17日。至於暑假前最後兩周是否恢復實體課，之後再滾動性檢討。
各縣市這兩天相繼宣佈下周是否上課，台中市今上午宣佈繼續停課不停學措施。盧秀燕重覆兩次強調：「台中這兩三周疫情正在高峰，昨天確診數還是全國最多的，特別需要保護孩子。」她表示5月23日實施停課不停學以來，對孩子起了保護作用，她比劃著身旁的圖表：「確診比原來是這樣，實施（停課）後往下掉，對保護孩子的確有發生作用。」
她說，台中昨天確診人數最多，這現象可能要持續一到二周，經徵詢多個家長團體，都支持繼續停課不停學，加上孩子現在的防護力相對不夠，國高中才在打第三劑、國小才打第一劑，5月底開始施打，發生保護力要14天左右，，經過各種考慮，市府決定先停到17號，之後視疫情滾動檢討。
對於少部分家長希望復學，盧秀燕說，有需要的話還是可以把孩子送學校，由學校協助照顧。盧秀燕表示，這段期間平均有1.6萬名學生到學校去，小學的比例約是一成，這措施到下星期也一樣。
※【NOWnews 今日新聞
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