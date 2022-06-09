後疫情時代來臨　糖友居家照護面面觀

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疫情長期無法緩解的情況下，糖尿病患者需具有正確的居家照護觀念，並且適時尋求醫療資源協助，而「穩定控制血糖」可說是患者最應重視的日常。吳忠擇醫師表示，糖尿病是沉默的殺手，初期並無明顯症狀，常使患者忽略血糖控制，後續可能產生多種併發症，例如：腦中風、心肌梗塞、神經病變、腎臟病變、視網膜病變，且這些疾病難以逆轉，有些患者甚至因此而長期臥床或引發截肢等。尤其近來新冠肺炎疫情影響，患者若無穩定控制血糖，引發感染及重症的機率更高。
糖尿病患者引起併發症風險究竟有多高？根據英國前瞻性糖尿病研究調查，將患者分為兩組，一組糖化血色素為8.5%的族群，另一組則是控制相對較好的族群，糖化血色素為7.5%，利用20年之間比較血糖變化，並調查併發症情形。結果發現，當患者之間的糖化血色素數值相差1，因糖尿病造成相關死亡可下降21%，心肌梗塞下降14%，小血管病變則下降37%，截肢下降41%，顯見血糖控制的重要。
因應疫情！3種適合糖友的「居家照護撇步」
疫情使得糖尿病照護上更加困難，吳忠擇醫師發現，許多患者血糖普遍控制不好。「糖尿病患者控制血糖得靠飲食調整、運動及服用藥物三種方式。」由於疫情期間患者不敢外出運動，活動量少就會導致血糖偏高；有些患者不敢去醫院，因此沒有規律服藥、定期回診讓醫師檢查血糖控制狀況；甚至有人誤解打新冠疫苗會容易引發患者猝死，吳忠擇醫師強調，「糖尿病患者屬於染疫、重症的高風險族群」應該要接種完整的疫苗劑量，才能真正保護自己。
吳忠擇醫師藉此提出因應疫情的照護辦法，一是「吃要謹慎」，有些患者想多補充維他命C提升免疫力，因此大量吃水果，但是水果當中含有果糖，反而會讓血糖飆高，應減少食用。另外，端午節即將到來，粽子當中的糯米也容易使血糖升高，盡量少吃。選擇食物上，患者應盡量避免或減少含糖、高澱粉等食物攝取。
二是「居家運動」，吳忠擇醫師說明，要好好控制血糖，運動是不可或缺。在家還是可簡單進行肌力運動，例如：坐下來、再站起來，持續1-2分鐘或10下，就可達到效果；或拿寶特瓶充當啞鈴往上舉，都是很好的運動方式，如果真要外出運動才行，請務必做好防疫措施。三是「按時服藥」，患者務必配合醫師處方、規則服用藥物，並定期監測血糖變化。
許多第2型糖尿病患者有使用針劑類藥品控制血糖，然而不同類型的針劑藥物，作用機轉及原理不盡相同。吳忠擇醫師表示，胰島素針劑是補充胰島素類似物，直接幫助患者降低血糖；腸泌素針劑則是有促進胰島素分泌以及抑制胃排空等機轉，也能達到降低血糖的效果。隨著醫藥技術進步，胰島素針劑及腸泌素針劑皆有新的發展，臨床上醫師可以依照患者的病況，協助患者找到最合適的處方，提升整體治療效益。
MAT-TW-2200271-1.0.06/2022
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53997
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