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濁水溪揚塵問題改善　經濟部：吃飯免配沙

▲濁水溪的揚塵問題，過去對附近居民造成生活上很大的困擾，經濟部水利署今（9）日表示，近幾年結合相關機關積極防制，目前成效顯著。（圖／經濟部提供）
▲濁水溪的揚塵問題，過去對附近居民造成生活上很大的困擾，經濟部水利署今（9）日表示，近幾年結合相關機關積極防制，目前成效顯著。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-09 10:34:57

濁水溪的揚塵問題，過去對附近居民造成生活上很大的困擾，經濟部水利署今（9）日表示，近幾年結合相關機關積極防制，並在每逢揚塵警報時，集集攔河堰管理中心均會配合放流，增加下游河道地面水量，協助降低揚塵發生，目前效果顯著，居民吃飯免配沙。

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濁水溪掦塵是自然條件所形成的現象，然而此現象不僅容易產生空氣污染，對附近居民也造成生活上很大的影響。經濟部指出，近年為解決揚塵問題，水利署積極結合相關機關積極防制，採因時因地制宜、滾動檢討，包括河槽穩定作業、河道浚深水覆蓋、高灘培厚綠覆蓋、河道複式斷面及灘地種植等措施。

除了進行防治措施外，每逢揚塵警報時，集集攔河堰管理中心均會配合放流，增加下游河道地面水量，以協助降低揚塵發生的情形。經濟部解釋，集集攔河堰是濁水溪水資源統籌調配的總樞紐，年平均供水量約20億噸，主要以供應濁水溪南北兩岸彰化及雲林兩縣農業用水為主，工業（台塑六輕）用水量約僅佔集集攔河堰年平均總供水量的5%。

針對濁水溪的揚塵問題，經濟部回應，在各單位共同努力下，濁水溪有效減少揚塵事件日已由2007年59天，降至2021年6天，此外，2021年PM10平均濃度為43.2微克/立方公尺，低於管控目標52微克/立方公尺，顯示揚塵防治成效顯著。

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