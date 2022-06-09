全國第一次！新北表彰友善移工企業徵選開放報名

台灣的移工族群權益不容忽視，而有地方政府已採取實際行動。新北市共有 8 萬 6288 名移工，其中產業類移工約占 6 成，是許多企業不可或缺的勞動力來源，為鼓勵雇主能多提供優於法令規定的移工友善措施，新北市政府勞工局優先全國開辦「表揚企業辦理友善移工措施計畫」，預計表揚 5 家友善移工企業，即日起徵件至 7 月 31 日，歡迎符合資格的社福機構或企業單位踴躍提出申請。
勞工局長陳瑞嘉表示，移工朋友們離鄉背井到台灣工作，為我國經濟發展貢獻良多，為了保障他們有良好的工作環境，希望透過表揚來鼓勵企業提供更多的移工友善措施，以降低職場轉換率、增進勞雇雙方互信、互賴的基礎，進而提升移工對企業的向心力及生產力，創造勞資雙贏！
企業或社福機構凡是登記設立於新北市，合法聘有第二類或第三類外國人，且未違反相關法令遭裁罰，並提供優於法令或自訂的友善移工措施，例如優於法令規定之職場及宿舍環境、聘用外國中階技術工作人力、提供學習華語獎勵、辦理移工休閒聯誼活動等措施，經審核通過者，前 5 名將公開表揚給予最高的肯定與鼓勵。詳細資訊及申請方式請至新北勞動雲網頁 (外國人工作者－表揚友善移工企業 ）查詢及下載。若有相關疑問，可來電（02）29603456 分機 6477 鄭小姐洽詢。