COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

無痛漲價？價格不變、包裝減　「縮水式通膨」席捲美國

▲「縮水式通膨」的現象正席捲全美，通常會發生在商品價格不變或上漲的情況下，製造商偷偷減少商品的份量或質量。（圖／美聯社／達志影像）
▲「縮水式通膨」的現象正席捲全美，通常會發生在商品價格不變或上漲的情況下，製造商偷偷減少商品的份量或質量。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-09 10:47:07

美國製造商近來在不降低價格的情況之下，無所不用其極的偷偷縮小包裝容量，從衛生紙、咖啡等民生用品，都能發現有類似狀況發生。這種「縮水式通膨」（shrinkflation），正在全美上演，有專家指出，一旦產品縮水，就算通膨趨緩，「也回不去了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美聯社》報導，先前在美國販賣的衛生紙，一小盒就有65張，但是現在卻只有60張；優格也從150公克減為127公克。而在英國，雀巢將其Azera美式即溶咖啡罐從100公克減少至90公克；在印度，一塊Vim洗碗皂的重量從 155公克縮水至135公克。

美國消費者權益倡議者德沃斯基（Edgar Dworsky）表示，他這十幾年來一直觀察到包裝容量減少的問題，並且將「縮水式通膨」記錄在他的「消費者世界」（Consumer World）。他指出，從去年秋天，他就注意到麥片、衛生紙、咖啡等商品就已經出現此跡象。

德沃斯基表示，縮水式通膨的做法對於製造商來說相當有吸引力，因為消費者對價格上漲特別敏感，但卻不會注意到包裝重量等小細節，比如一盒衛生紙的張數。因此有公司會用貼上醒目標籤來吸引眼球，讓消費者忽略縮水的份量。

像是百事公司（PepsiCo）旗下薯片公司Fritos標有「派對尺寸」的Fritos Scoops過去一袋是510公克，但現在只能買到440公克的「派對尺寸」。百事公司避而回答相關問題，不過該公司承認開特力（Gatorade）飲料瓶縮水，該公司最近開始逐步淘汰900毫升的瓶子，取而代之的是795毫升，瓶身變細更容易拿取。百事公司指出，這項轉變已進行多年，但被問及795毫升的飲料比過去還貴，卻沒有進行回應。

有些公司對於減少包裝容量作法的態度直截了當，像是日本零食製造商卡樂比（ Calbee Inc.）先前宣布將許多產品的重量減少10%，並將價格上漲10%。達樂美比薩（Domino's Pizza）今年也宣布，因雞肉成本上漲，原本一桶10塊雞翅減少為8塊，價格不變。

有專家指出，縮水式通膨這一做法並不新鮮。在通貨膨脹高漲的時期，製造商努力應對原料、包裝、勞動和運輸成本上漲的同時，縮水式通膨現象就會激增。根據標普全球（S&P Global）數據，5月份全球消費者物價通膨估計上漲7%，此一速度可能會持續到9月。

不過一旦通貨膨脹緩和，趨勢可能會出現逆轉。市場競爭機制可能會迫使製造商降低價格或是重新推出更大的包裝。但德沃斯基表示，一旦產品變得更小，它通常會保持這種狀態。

影／不敢漲！日企偷減包裝含量　「縮水式通膨」行之有年

世銀下修全球經濟成長至2.9%　示警：通膨痛苦恐延10年

西方制裁、外企出走　國際金融協會：抹去俄15年經濟收益

語出驚人！若遭制裁　陸學者：必將台積電搶到中國手中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀