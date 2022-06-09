無痛漲價？價格不變、包裝減　「縮水式通膨」席捲美國

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美國消費者權益倡議者德沃斯基（Edgar Dworsky）表示，他這十幾年來一直觀察到包裝容量減少的問題，並且將「縮水式通膨」記錄在他的「消費者世界」（Consumer World）。他指出，從去年秋天，他就注意到麥片、衛生紙、咖啡等商品就已經出現此跡象。
德沃斯基表示，縮水式通膨的做法對於製造商來說相當有吸引力，因為消費者對價格上漲特別敏感，但卻不會注意到包裝重量等小細節，比如一盒衛生紙的張數。因此有公司會用貼上醒目標籤來吸引眼球，讓消費者忽略縮水的份量。
像是百事公司（PepsiCo）旗下薯片公司Fritos標有「派對尺寸」的Fritos Scoops過去一袋是510公克，但現在只能買到440公克的「派對尺寸」。百事公司避而回答相關問題，不過該公司承認開特力（Gatorade）飲料瓶縮水，該公司最近開始逐步淘汰900毫升的瓶子，取而代之的是795毫升，瓶身變細更容易拿取。百事公司指出，這項轉變已進行多年，但被問及795毫升的飲料比過去還貴，卻沒有進行回應。
有些公司對於減少包裝容量作法的態度直截了當，像是日本零食製造商卡樂比（ Calbee Inc.）先前宣布將許多產品的重量減少10%，並將價格上漲10%。達樂美比薩（Domino's Pizza）今年也宣布，因雞肉成本上漲，原本一桶10塊雞翅減少為8塊，價格不變。
有專家指出，縮水式通膨這一做法並不新鮮。在通貨膨脹高漲的時期，製造商努力應對原料、包裝、勞動和運輸成本上漲的同時，縮水式通膨現象就會激增。根據標普全球（S&P Global）數據，5月份全球消費者物價通膨估計上漲7%，此一速度可能會持續到9月。
不過一旦通貨膨脹緩和，趨勢可能會出現逆轉。市場競爭機制可能會迫使製造商降低價格或是重新推出更大的包裝。但德沃斯基表示，一旦產品變得更小，它通常會保持這種狀態。