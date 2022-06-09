鋒面北移雨變小了！週末天氣慢慢轉好 下週放晴潮濕悶熱
大家今天早上出門，有沒有感覺雨終於變小了？連日來影響台灣的滯留鋒面，由於主結構已經慢慢移往北部海面，雖然還是有水氣持續移入陸地，但降雨情況比起前幾天緩和不少。中央氣象局指出，今明兩天（6/9~6/10）雖然降雨區域還是很廣，但雨勢趨緩空檔變多，午後中部以北地區還是會有雷陣雨，但入夜後就會減緩。預計到下週日（6/12）之前都會維持這樣的天氣型態，民眾外出還是要記得攜帶雨具備用。而下週一（6/13）起台灣附近轉為偏西南風主導的環境，各地感受上會很潮濕悶熱，同時東南部地區可能有焚風出現。
氣象局預報中心預報員官欣平指出，今天鋒面主體結構已經慢慢移往北部外海，不過未來幾天鋒面還是南北徘徊，有時候比較接近陸地雨勢就會稍大一些，加上持續有水氣移入，各地仍有短暫陣雨或雷雨，不過整體而言降雨情況比幾前幾天緩和許多。但要提醒週六（6/11）鋒面會稍微接近北部陸地，中部以北地區容易有局部大雨，民眾安排戶外活動要留意天氣變化。而下週日之後鋒面又會遠離，降雨空檔變得更多。
官欣平說，下週一起將是另一個天氣轉折，由於鋒面遠離之後台灣附近轉為偏西南風主導的環境，各地轉為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣。但迎風面的中南部地區偶有陣雨或雷雨。特別提醒的是，民眾感受上會特別的潮濕悶熱，西半部地區高溫上看攝氏32到34度，東部地區高溫也有攝氏30度左右。而東南部地區受到西南風下沉增溫影響，容易有焚風出現。