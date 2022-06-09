揭牌駐美代表處　朱立倫：堅定愛台親美

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在揭牌儀式當中，全體來賓首先肅立唱中華民國國歌和美利堅合眾國國歌，象徵兩國的傳統歷史情誼及對駐在國之尊重，現場儀式簡單隆重、氣氛莊嚴，此地也正是美國國歌在歷史上首次面向公眾演唱之處，格外具有意義。
國民黨副主席夏立言表示，今天現場有諸多美方各界重要友人蒞臨，包括中華民國友邦的前任大使都到場祝賀，未來會連結過去人脈資源，為國民黨在美國打開新局面，結交更多新朋友。
國民黨國際部主任、身兼駐美代表的黃介正表示，駐美代表處地點由僑胞熱情協助找尋，座落於華盛頓特區的賓州大道601號，正好位於美國白宮與國會山莊正中間，除了象徵在立法權與行政權之間的平衡，也代表國民黨將與美方各個重要單位保持最近的距離。
身兼國民黨海外部主任的立法委員陳以信認為，近年國民黨對美外交就像是「義勇軍打游擊戰」，一步一腳印相當辛苦，爾後駐美代表處的開設有如設立堡壘據點，將大大有利於國民黨開展連結僑界以及和美國國會交朋友的工作，未來將繼續結合僑胞、留學生等志工的力量，擴大國民黨在華府的基礎。
國民黨國際部副主任、身兼駐美副代表並將常駐美國的黃裕鈞指出，受到美方各界協助與國際部同仁的努力才有辦法重開駐美代表處，除了使用來自白宮、最遠可追溯到1980年代雷根政府時期的家具，象徵跨世代台美關係的傳承外，今天現場也放置當年國親駐美代表處的黨旗以及國旗，象徵紀念與傳承國民黨駐美發展的歷史，未來會努力克盡職責，在美國為國民黨發聲。
國民黨文傳會副主委林家興於現場直播時表示，發出中道理性聲音探討安全問題、堅定站在民主國家陣營，以及讓台灣聲音在華府完整呈現，是此次國民黨重啟駐美代表的重要意義，而在美國重新開設駐美代表處更是朱立倫競選黨主席時的政見，當地僑胞表示聽聞代表處要重啟多年，今日成真感到「驚喜」、「不敢置信」。而今天由朱主席在代表處親手揭牌，也正是用行動兌現對所有黨員的承諾。
參加揭牌儀式的華府地區僑胞代表、代表美京中華會館的華埠發展公司董事長李治瑞表示，樂見國民黨重啟駐美代表處持續擴大與僑界的連結，僑胞會永遠擔任國民黨的志工，一起捍衛中華民國，協助代表處在美國的發展，她要給朱立倫主席肯定，也希望國民黨繼續團結加油！
揭牌儀式現場有來自美方政界、智庫、學界及僑界人士等各界貴賓雲集，包括美方官員、中華民國友邦前大使、美方退休外交官、智庫主席、中國問題專家以及華府地區級別最高的國軍退役將領等貴賓皆出席盛會。現場除了台灣媒體外，同時也有來香港、日本等地國際媒體現場採訪、即時轉播報導。