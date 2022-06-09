回應朱立倫訪美言論　國台辦：兩岸家務事不需假手他人

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對此，國台辦發言人馬曉光表示，台灣是中國的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該「由家裡人商量著辦，不需假手外人。」
馬曉光指出，中國共產黨是以為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為自己初心使命的政黨，已經走過了100年的光輝歷程，取得了彪炳史冊、舉世公認的巨大成就，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第2個百年奮鬥目標邁進，人民和歷史已經作出正確的評判。
馬曉光表示，九二共識是1992年海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式「表述海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，雙方函電往來中都清晰表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，白紙黑字清清楚楚。
馬曉光並強調，在九二共識的基礎上，兩岸雙方開啟了協商談判，開闢了兩岸關係和平發展道路，中國共產黨和中國國民黨也開展了交流合作，為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定作出了貢獻。
除此之外，國台辦主任劉結一，也在7日的兩岸同胞交流研討會致詞時重申，當前兩岸關係面臨新一輪緊張，根源是台獨分裂勢力和外部勢力勾連作亂，而外部勢力不斷炒作「台灣地位未定論」，推動所謂「台灣問題國際化」，頻頻向台灣出售武器，要求台灣發展所謂「後備軍力」，鼓譟所謂「不對稱作戰」，其險惡用心就是慫恿台獨分裂勢力為其賣命，毫不掩飾地要把台灣武裝成「豪豬」，甚至揚言炸毀台灣的重要企業，就是要以犧牲廣大台胞的利益福祉甚至生命為代價，擾亂中華民族的前進步伐。
劉結一聲稱，保障廣大台胞的前途命運、利益福祉，莫過於堅定反對台獨、促進祖國和平統一；兩岸關係好，台灣才會好，呼籲廣大台灣同胞要抓住祖國大陸新發展階段的機遇，成為兩岸融合發展的實踐者、貢獻者和受益者，不斷增進兩岸同胞親情福祉、促進心靈契合。