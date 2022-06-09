COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

回應朱立倫訪美言論　國台辦：兩岸家務事不需假手他人

▲中國國台辦發言人馬曉光回應朱立倫訪美時期言論。資料照。（圖／翻攝自國台辦官網）
▲中國國台辦發言人馬曉光回應朱立倫訪美時期言論。資料照。（圖／翻攝自國台辦官網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-09 10:55:11

國民黨主席朱立倫在訪美期間，稱「九二共識」就像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」。對此，國台辦今（9）早回應，「九二共識」不容任意扭曲，在涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持頭腦清醒，把握正確方向，站在歷史正確一邊，而不是相反。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國國台辦官方聲明，有中媒記者提問道，朱立倫訪美期間稱國民黨是親美政黨，持續對抗共產主義，與中共做價值與製度的競爭，並說九二共識就像美國的一中政策，是沒有共識的共識等等，詢問國台辦對此有何評論？

對此，國台辦發言人馬曉光表示，台灣是中國的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該「由家裡人商量著辦，不需假手外人。」

馬曉光指出，中國共產黨是以為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為自己初心使命的政黨，已經走過了100年的光輝歷程，取得了彪炳史冊、舉世公認的巨大成就，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第2個百年奮鬥目標邁進，人民和歷史已經作出正確的評判。

馬曉光表示，九二共識是1992年海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式「表述海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，雙方函電往來中都清晰表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，白紙黑字清清楚楚。

馬曉光並強調，在九二共識的基礎上，兩岸雙方開啟了協商談判，開闢了兩岸關係和平發展道路，中國共產黨和中國國民黨也開展了交流合作，為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定作出了貢獻。

除此之外，國台辦主任劉結一，也在7日的兩岸同胞交流研討會致詞時重申，當前兩岸關係面臨新一輪緊張，根源是台獨分裂勢力和外部勢力勾連作亂，而外部勢力不斷炒作「台灣地位未定論」，推動所謂「台灣問題國際化」，頻頻向台灣出售武器，要求台灣發展所謂「後備軍力」，鼓譟所謂「不對稱作戰」，其險惡用心就是慫恿台獨分裂勢力為其賣命，毫不掩飾地要把台灣武裝成「豪豬」，甚至揚言炸毀台灣的重要企業，就是要以犧牲廣大台胞的利益福祉甚至生命為代價，擾亂中華民族的前進步伐。

劉結一聲稱，保障廣大台胞的前途命運、利益福祉，莫過於堅定反對台獨、促進祖國和平統一；兩岸關係好，台灣才會好，呼籲廣大台灣同胞要抓住祖國大陸新發展階段的機遇，成為兩岸融合發展的實踐者、貢獻者和受益者，不斷增進兩岸同胞親情福祉、促進心靈契合。

影／中國南方多地暴雨！湖南省近180萬人受災

美軍V-22魚鷹機墜毀加州！被傳載有「核材料」　官方駁斥

西方制裁、外企出走　國際金融協會：抹去俄15年經濟收益

俄烏戰爭重挫全球經濟成長率！OECD：大幅下修至3%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀