特企／菲律賓巡迴餐車開跑！搭建台菲美食文化橋樑

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菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟博士表示，美食是觀光旅遊重要的一環，也是最容易被認識的異國文化交流方式，菲律賓物產豐盛多樣，各類鮮美食材應有盡有，透過此次餐車活動，將有助於台灣民眾進一步了解菲律賓的飲食文化。
菲律賓人愛吃米飯，就連當地的國際連鎖速食店，也能見到米飯的蹤影。菲律賓人也嗜酸，不少料理都會加上醋或是新鮮金桔（Calamansi），通常在餐桌上都會擺上泡好的蒜頭胡椒白醋或是提供顧客新鮮的金桔自由調味。菲律賓的美食包羅萬象，各種跨文化的異國料理通通吃得到，除了早期與中國福建沿海通商以外，再加上過去曾被西班牙、美國殖民的歷史背景，飲食口味結合了亞洲、歐洲和美洲的特色。
此次活動，巡迴餐車將提供二種特色料理組合：Sisig起源於菲律賓的美食之都邦板牙省，被紐約時報譽為「地表最強豬肉料理」，混合豬頭肉、豬皮、豬肝、雞肝、洋蔥、辣椒等高溫熱炒，鹹香滋味咬勁十足，再淋上新鮮金桔，酸鹹滋味不僅下飯，也很適合當下酒菜；另一道Adobo阿多波為菲律賓代表性國民美食，以豬肉、醋、月桂葉、胡椒粒、蒜粒燉煮，再將特調醬汁收乾入味，二道料理皆搭配蒜香味十足的蒜飯、以春捲皮裹炸芭蕉的酥脆Turon、解膩爽口的Atchara菲式泡菜、畫龍點睛的菲律賓鹹蛋，讓人胃口大開，齒頰留香。
菲律賓美食美酒特色餐車，6月8日(三)起至6月21日(二)，將巡迴台北松山文創園區、東區龍門廣場、瓶蓋工廠、信義351號公園(信義誠品靠松高路)等人潮眾多處，來到現場的民眾，只要完成現場指定任務，打卡上傳現場照片，即可獲得乙份免費限量菲律賓料理；如按讚菲律賓觀光部Facebook粉專，即可獲得乙杯限量美酒；現場掃描QR code或至線上活動網頁填問卷，還可參加抽獎活動，有機會把菲律賓機票及住宿券大獎帶回家。
全球逐步走向解封，菲律賓4月起重新開放入境觀光，台灣也走到防疫最後一哩路。為迎接即將到來的旅遊復甦，這次的活動獲得台菲旅遊各界的支持，包含亞洲航空、中華航空、長榮航空、菲律賓航空、星宇航空、台灣虎航七家航空業者，以及Aziza Paradise Hotel、Belmont Hotel Boracay、Bluewater Resorts、Bohol Beach Club、Holiday Inn Express Manila Newport City、Marco Polo Plaza Cebu、Paradise Garden Resort Hotel & Convention Center Boracay、Savoy Hotel Mactan Newtown、Savoy Hotel Boracay、South Palms Resort Panglao、The Muse Hotel Boracay十一家菲律賓知名飯店（以上所有航空及飯店依英文字母排序），還有菲律賓知名的國產製酒公司–生力啤酒，紛紛響應此次活動，共襄盛舉。
【菲律賓 美食美酒饗宴–台北巡迴餐車】詳細路線，請參考活動網頁：https://bit.ly/3PPz448
【菲律賓 美食美酒饗宴】快閃活動：
● 6/8(三) 14:00-17:00松山文創園區-文創大街（西側）(14:00 記者會及啟動儀式；15:00 對外開放)
● 6/09-10(四.五) 18:00-20:00信義351號公園（信義誠品靠松高路）
● 6/11-12(六.日) 14:00-18:00松山文創園區-文創大街（西側）
● 6/13-17(一~五) 18:00-20:00東區龍門廣場
● 6/18-19(六.日) 14:00-18:00瓶蓋工廠台北製造所
● 6/20-21(一.二) 18:00-20:00東區龍門廣場