COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／打爆勇士禁區！綠軍G3主場大勝　總冠軍賽2:1領先

▲塞爾提克後衛Marcus Smart表現出色。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克後衛Marcus Smart表現出色。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-09 11:36:462022-06-09 12:02:54

波士頓塞爾提克今(9)日在主場和金州勇士進行總冠軍賽第3戰的交手，靠著全隊抓下15個進攻籃板，並且在禁區取得52:26的絕對優勢，終場以116:110拿下比賽，系列賽取得2:1領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀
開賽塞爾提克實現他們要打出強度的承諾，防守端讓勇士開賽三分9投僅1中，前鋒Brown發揮出色、遠投近切都能得手，帶領球隊打出24:9的攻勢，這一節Brown個人就砍下17分，帶領球隊33:22領先。

次節塞爾提克靠著身高屢屢肆虐禁區，勇士靠著Thompson連拿5分勉強咬住，但體型的劣勢還是相當明顯。灣區在該節中靠著快速攻防轉換一度打出10:0攻勢，但接著Derrick White的三分打穩住局勢，半場打完綠衫軍領先12分。

易籃再戰後，Curry領到了第4犯，勇士急於打出快節奏，反而出現一些失誤和勉強出手，塞爾提克利用這些機會頂住了追分；不過喊出暫停後，勇士重新耐心的傳導球，在Curry三分命中加上惡意犯規的加罰後，一波17:3的猛攻，讓勇士取得本場首次領先。

Curry單節15分，讓勇士重新回到比賽之中，但他退場之後，主場球隊重新超前。Thompson這一節也有10分進帳，勇士單節命中7顆三分球，打出33:25的高潮，塞爾提克被追到只剩2分落後。

末節塞爾提克不斷靠著進攻籃板得到的二次進攻得分，Smart又命中了幸運打板三分，塞爾提克打出9:2小高潮，把比數拉開到9分。前三節發揮一般的Tatum，這一節挺身而出，屢次高難度切入得手。勇士不斷的出手高難度三分，但這一節他們的命中率下滑許多，Draymond Green犯滿畢業，勇士無法縮小分差，比賽就此定調。

塞爾提克此役上半場靠Brown，末節則靠Tatum，前者攻下27分9籃板5助攻，後者拿下26分9助攻6籃板；另外Marcus Smart得到24分7籃板5助攻，Robert Williams攻下8分10籃板4阻攻3抄截。

「浪花兄弟」這一場也發揮的出色，Curry拿到31分，Thompson斬獲25分，但其他球員的發揮沒有特別出色，球隊也只能靠著三分球勉強咬住比分，最終吞下敗仗。

NBA／真理到場觀戰！綠軍全面壓制勇士　半場以12分領先

NBA／自爆當年最想去湖人　Tatum：但他們對我沒興趣

NBA／高了5公分！綠軍主場球框出問題　勇士被迫中止訓練

NBA／太陽季後賽次輪期間爆發疫情　隊內6人確診1名球員

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀