NBA／打爆勇士禁區！綠軍G3主場大勝　總冠軍賽2:1領先

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次節塞爾提克靠著身高屢屢肆虐禁區，勇士靠著Thompson連拿5分勉強咬住，但體型的劣勢還是相當明顯。灣區在該節中靠著快速攻防轉換一度打出10:0攻勢，但接著Derrick White的三分打穩住局勢，半場打完綠衫軍領先12分。
易籃再戰後，Curry領到了第4犯，勇士急於打出快節奏，反而出現一些失誤和勉強出手，塞爾提克利用這些機會頂住了追分；不過喊出暫停後，勇士重新耐心的傳導球，在Curry三分命中加上惡意犯規的加罰後，一波17:3的猛攻，讓勇士取得本場首次領先。
Curry單節15分，讓勇士重新回到比賽之中，但他退場之後，主場球隊重新超前。Thompson這一節也有10分進帳，勇士單節命中7顆三分球，打出33:25的高潮，塞爾提克被追到只剩2分落後。
末節塞爾提克不斷靠著進攻籃板得到的二次進攻得分，Smart又命中了幸運打板三分，塞爾提克打出9:2小高潮，把比數拉開到9分。前三節發揮一般的Tatum，這一節挺身而出，屢次高難度切入得手。勇士不斷的出手高難度三分，但這一節他們的命中率下滑許多，Draymond Green犯滿畢業，勇士無法縮小分差，比賽就此定調。
塞爾提克此役上半場靠Brown，末節則靠Tatum，前者攻下27分9籃板5助攻，後者拿下26分9助攻6籃板；另外Marcus Smart得到24分7籃板5助攻，Robert Williams攻下8分10籃板4阻攻3抄截。
「浪花兄弟」這一場也發揮的出色，Curry拿到31分，Thompson斬獲25分，但其他球員的發揮沒有特別出色，球隊也只能靠著三分球勉強咬住比分，最終吞下敗仗。