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指揮中心防疫當選戰打　國民黨團：消失143分鐘的是1922

▲國民黨團明（9）日召開「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白」記者會。（圖／國民黨團提供）
▲國民黨團明（9）日召開「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-06-09 11:05:202022-06-09 11:05:48

恩恩案持續延燒，恩恩爸昨日對外稱1922花了143分鐘，才把他的報案轉吿疾管署北區管制中心。對此，國民黨立院黨團今（9）日批評，政府動員府院黨急網軍側翼全力打新北市長侯友宜，把防疫當成選戰在打，冷血、沒人性。

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國民黨黨團上午召開」記者會，黨團總召曾銘宗質疑，1922從接獲恩恩媽電話起，第一通電話花了143分鐘才聯繫，蔡政府這段時間做了什麼事？應該公布橫向聯繫資料，反觀新北市政府在接獲通報後81分鐘內，努力安排送院，他強調，衛福部長陳時中在4月16日第一時間也對外稱：「一切都有按規定，沒有延誤就醫，沒有消失的三小時」。

曾銘宗表示，在全國疫情最嚴重的時候，政府不把防疫做好，竟然動員府院黨、網軍側翼全力打新北市政府，把防疫當成選戰在打，「心中永遠只有選舉，你們對得起2300萬民眾嗎？」對於這種沒有人性、冷血、違反行政倫理的作法表達抗議，並給予最嚴厲的譴責。

曾銘宗表示，若網軍在圍剿侯市府，黨團不排除追究1922相關人員的責任，這不僅有行政責任，可能還會有刑事責任。

立委吳怡玎表示，就是因為緊急就醫指引出錯了，當時就醫交通方式並未放寬確診者自行就醫等，家屬就是因此不敢自行前往，繼續等救護車。她也質疑台灣早就看到香港、歐美等地的示範，卻沒有提前發布兒童腦炎相關指引。

立委萬美玲也指出，因為政府的宣傳，民眾認為新冠肺炎急診第一時間就是要打1922，由1922跨區轉介專責病房，民眾把1922當作緊急求救電話，呼籲陳時中檢討。

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