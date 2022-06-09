COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

超吸睛！越裔女模黑白時尚穿搭一次看

▲在Instagram上擁有超過60萬粉絲的Thao Nhi Le，仍不斷挑戰自己。（圖／翻攝自Instagram）
▲在Instagram上擁有超過60萬粉絲的Thao Nhi Le，仍不斷挑戰自己。（圖／翻攝自Instagram）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-09 11:06:23

擁有絕佳外型的Thao Nhi Le，平時喜歡在社群平台上分享自己的穿搭，在Instagram上擁有超過60萬粉絲的她仍不斷挑戰自己，今年更參加選美比賽，與其他越南美女一同爭奪Miss Universe Vietnam 2022 的冠軍寶座。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉， Thao Nhi Le現年27歲，在德國出生及長大，家鄉在烏爾姆（Ulm) ，畢業於羅伊特林根大學 (Reutlingen University) 主修國際時尚零售，因此對時尚有著自己的敏銳度。由於皮膚黝黑、五官深邃和穿衣風格鮮明，讓她一躍成為國際型模特兒，擁有許多不同國家的粉絲。雖然在德國出生，但近幾年已回越南發展，希望能開拓模特兒的道路。

有外型又有腦袋的她，在讀大學的時候已經創立個人品牌Daphale Studios，是非常上進又認真的創業家。「品牌的理念是希望所有女生都應該擁抱自己的獨特性個性，並保持自信、勇於挑戰。」她說，鼓勵所有女生可以活出自我，不要被大眾的眼光給設限。事實上，Thao Nhi Le從19歲就開始分享穿搭，即便受到酸民評論她的外型，她也不以為意，堅持分享直到現在。而她擅長以黑白灰等色系簡約混搭，風格廣泛從復古到時尚名媛風，因此也擄獲許多女性粉絲的心。

▲她擅長以黑白灰等色系簡約混搭，風格廣泛從復古到時尚名媛風。（圖／翻攝自Instagram）
▲她擅長以黑白灰等色系簡約混搭，風格廣泛從復古到時尚名媛風。（圖／翻攝自Instagram）
▲Thao Nhi Le鼓勵所有女生可以活出自我，不要被大眾的眼光給設限。（圖／翻攝自Instagram）
▲Thao Nhi Le鼓勵所有女生可以活出自我，不要被大眾的眼光給設限。（圖／翻攝自Instagram）

仙氣爆棚！大馬女神新造型曝

就業率達八成二！勞動部中分署助新住民就業成果曝

印尼看準遠距工作潮流！擬推5年特殊簽證、吸引海外專才

免費華語課開放移工報名！結訓新北補助參加TOCFL測驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀