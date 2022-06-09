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調研：LCD電視面板價跌至新低　Q3面板廠產能喊減

▲面板廠為減輕跌價和庫存壓力，陸續計劃於第三季開始進行較為顯著的生產管控。（圖／NOWnews 資料照片）
▲面板廠為減輕跌價和庫存壓力，陸續計劃於第三季開始進行較為顯著的生產管控。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-09 11:12:54

調研機構表示，LCD電視面板報價受到品牌採購量持續下修影響，大部分尺寸價格已跌至歷史新低點，日前公布6月上旬32吋與43吋下跌約5到6美元；55吋下跌約7美元；65吋及75吋同樣面對產能過剩的壓力，下跌12到14美元。面板廠為減輕跌價和庫存壓力，陸續計劃於第三季開始進行較為顯著的生產管控。最新研究預估，第三季整體LCD電視面板產能將因此較原計劃產能減少12%。

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TrendForce指出，中國面板廠因占電視面板出貨量近66%的比重，京東方（BOE）、華星光電（CSOT）及惠科（HKC）作為產業的領頭羊，在市場供需失衡之際，策略走向也優先被關注。據了解，三大巨頭第三季電視面板產能預計將較原計劃減少15.8%，與第二季相比，則是減少2%。

另一方面，台廠在電視面板的出貨量佔比也接近兩成，因此在價格走跌的壓力下，對於產能的調配則是處於動態調整；而韓廠則是已逐步將重心移往如OLED、QDOLED及QLED等高階產品，加上又有自有品牌的背後支撐，但面對價格持續走跌，也不得不維持產能彈性調整的運作方式。

TrendForce指出，中國面板廠為了反映真實需求，紛紛調降產能，但面對終端需求仍未有起色的情況下，恐難扭轉6月面板價格下跌的頹勢。不過，隨著55吋（含）以下電視尺寸已於5月跌破以往面板廠最後一道防線的現金成本，甚至貼近材料成本，伴隨著面板廠的產能降載，電視面板價格有機會於6月底觸底，至7月見到持平。

然而大尺寸65吋（含）以上的需求主要來自於韓系品牌，受到終端需求疲軟，品牌紛紛下修今年出貨目標，以及大砍第三季採購量的情況下，大尺寸面板價格仍難見落底跡象。TrendForce預估，樂觀來看，跌幅可望於6月開始逐月收斂，但供應仍未達到平衡點，故第三季65吋（含）以上大尺寸價格仍有走跌態勢。

TrendForce表示，伴隨面板廠有較為顯著的減產計劃，預期第三季55吋（含）以下電視面板報價得以呈現持平。但面板廠於傳統旺季進行減產也意味著下半年市場旺季不旺已成定局，面板價格反轉不易。但也不排除在經營壓力持續擴大的前提下，加入減產的廠商數量與規模進一步擴大且時序拉長，形成供給端更有效的抑制，如此才能為電視面板報價反彈蓄積更充裕的能量。


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