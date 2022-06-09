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開放2歲幼兒上混齡班　教團、民團抗議：要2歲專班

▲全教總今天到教育部前抗議開放2歲幼兒上混齡班，呼籲教育部即刻停止修訂、保障幼兒權益。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.09）
▲全教總今天到教育部前抗議開放2歲幼兒上混齡班，呼籲教育部即刻停止修訂、保障幼兒權益。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.09）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-09 11:19:48

教育部在端午連假前，在公共政策平台上預告修正「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條草案，讓3－4歲的班級可以混齡2歲幼兒，預告至今（9）日截止。全教總今天到教育部前抗議，指出該平台上反對的留言接近1萬筆，呼籲教育部即刻停止修訂、保障2歲幼兒權益。

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教育部預告修正「幼兒教育及照顧法施行細則」，計畫讓教保服務機構未設置2歲至未滿3歲幼兒的班級（2歲專班），或所設2歲專班已無招生餘額，若招收3歲以上至未滿4歲幼兒的班級仍有餘額者，可招收未滿3歲、而於當學年度當月滿3歲的幼兒。

全教總理事長侯俊良表示，端午連假前，教育部突襲式在公共政策平台上預告該政策，全教總隨即將訊息分享到家長與幼托現場，短短不到2天的時間，平台上反對的留言就接近1萬筆，足見社會民意對該議題的反對態度。

全教總幼委會主委楊逸飛指出，2歲幼兒與3－4歲幼兒生理需求不同，2歲幼兒在基本飲食及如廁訓練時，需要成人輔導，如廁所設置一定要在教室裡面，關係到人格發展與尊嚴，但3－4歲生理較成熟，可以自己吃飯、如廁，若開放混齡，會影響2歲幼兒未來的人格成長。

侯俊良表示，學籍界線是教育政策與資源分配的重要標準，更是衡量學童生心理發展狀態的依據，教育部此修法，牽涉到所有階段的學籍計算原則，若輕易打破原則，教育部未來該如何執行其他教育法令？呼籲教育部懸崖勒馬、停止修訂2歲幼兒混齡政策，並落實增設2歲專班。

靖娟基金會也發布聲明表示，教育部修法讓生理滿3歲幼兒進入小班就讀，形同讓家長們殷殷期盼的幼兒園「2歲專班」政策跳票，這種只看收托率而完全未顧及幼兒照顧品質與教師工作權益的做法，靖娟深感遺憾，呼籲教育部懸崖勒馬，儘速回歸原先的政策承諾，給家長及孩童完善的托育環境。

靖娟基金會指出，教育部108年曾召開記者會表示，配合行政院少子女化政策，將擴大公共化教保服務，增加幼兒園班級數，其中家長很有需求的2歲專班，預計113年全台幼兒園將增加800個班，增加1.2萬個招生名額，但截至目前為止，國內2歲專班達成率僅63%，且嚴重分布不均，讓家長看得到、吃不到。

靖娟基金會執行長林月琴表示，幼幼班因幼兒具較高的生、心理照顧需求，師生比為1:8，小班以上師生比為1:15，能預見此政策開放後，幼教業者基於成本考量，未來將不具設立2歲專班的意願，教育部此次修法形同宣告「2歲專班泡沫化」，也變相增添第一線教保人員壓力，更可能造成幼兒的潛在安全風險，呼籲教育部不要用修法打假球，並正視幼兒權益。

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