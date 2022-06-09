快篩陽隔離「哪一天起算？」醫：掌握1大原則秒懂

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張益豪表示，一旦快篩陽性進行視訊後確診，「不管你是6/4週六，還是6/5週日做快篩兩條線，若您跟診所醫師約6/5週日視訊看診，因有醫療人員參與，所以6/5週日算是 Day0」，醫師會進行通報與上傳，也就是「6/5-6/12不能出門，6/13 週一才能出門。
6/13第八天屬於『自主健康管理』，『免快篩』即可出門，但禁止前往人多的地方避免群聚或傳染。」但請勿拿超過24小時的快篩盤，以免被醫師拒絕判讀，這樣會浪費你的寶貴時間也花費了醫療人員時間，建議拿當天的，昨天的勉強可以用，但兩天前的一定會被拒絕。
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情境二： PCR檢查當天就算Day0
假設您是6/4週六去做PCR，報告6/5週日才出來，您的隔離期是何時呢？張益豪表示，還記得大原則嗎？「醫療人員有參與的日期」，那就是6/4週六PCR那天是你的 Day0，雖然報告隔天或後天才出爐，但基本上你去做PCR完畢就該要乖乖躲在家裡等報告才對，所以6/4-6/11不能出門，6/12 週日才能出門。張益豪指出，民眾如果拿到居隔書，您自己就可以很快知道是否對方有筆誤寫錯，當然最高判定原則，還是交給地方衛生局，但是大原則教你們了喔。
民眾快篩陽、視訊看診3大提醒
- 請民眾立刻把 Line系統更新到最新版，因很多診所都是用Line 視訊看診，沒有更新到最新版，會出現無法『視訊』的狀況。
- 當您預約視訊看診時，請把健保卡及封裝好的快篩盤放在身旁，不要視訊看診開始了，才又要移動去樓上或隔壁房間拿健保卡，這樣會花費很多時間等待，藉此，可讓醫護人員更有效率地去服務下一個需要處理的民眾。
- 當您快篩兩條線時，預約「醫師視訊看診判讀」之前，建議您先去人少的地方採買，或者請家人朋友幫你把生活必需品採買好，因為視訊判讀完之後，您就會被認定是D0, 您能出門的時間是D8, 所以要先準備好物資。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54040
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