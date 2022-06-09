南開科大擬捐暨大爆爭議　私校工會批：部派董事缺乏智慧

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南開科大創辦人顧李淑華次女、現任董事顧珮箴錄製影片抨擊，指出南開校庫資金還有新台幣4.18億元，「口袋猶有餘糧」，且非教育部列冊的專案輔導學校，抗議部分公益董事推動「不樂之捐」，並說暨南大學招生也面臨不足，現任董事會如同繼母選女婿，偏偏選上一個在深山老林裡臥病多年的窮秀才。
暨南大學校長武東星今天澄清，南開科大捐贈案中，暨大是被動的一方，並未主動爭取，且暨大近年招生逆勢成長、就學穩定度佳。
尤榮輝表示，學校停招、停辦事關重大，是高度敏感議題，應先擬訂教職員生安置計畫，並與校內師生充分溝通，確保教職員生權益後，經校務會議討論後逐年逐步停招系所，最後才能對外宣布全面停招，等到停辧後再來決定是要改辧其他公益事業，或捐贈給政府或公立大學不遲，但南開科大董事會卻反其道而行，提早曝光捐校案，等同啟動自毁程序，造成師生不安，影響招生，也會讓捐校案胎死腹中。
尤榮輝指出，面臨退場危機私校的進路有三，一是與他校合併，二是轉型改辧其他學制學校或改辦文化、教育或社福事業，三是校產捐贈或歸公。前兩者可避免校產被充公，建議有意退場的私校董事會可思考合併及轉型，但無論採取何種方式退場，做好校內溝通並妥善安置教職員生是基本工作。
他呼籲面臨退場私校務必熟悉法定退場程序，至少提早3年啟動準備工作，低調進行並誠懇與師生溝通、做好安置，才不會像首府大學、華夏科大及南開科大造成紛爭與恐慌。