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台塑林健男：價量齊揚！Q2業績優於Q1　下半年展望不看淡

▲台塑董事長林健男9日表示，第2季為石化產品傳統需求旺季，在價、量齊揚下，第2季業績可望比第1季成長。（圖／NOWnews資料照片）
▲台塑董事長林健男9日表示，第2季為石化產品傳統需求旺季，在價、量齊揚下，第2季業績可望比第1季成長。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-09 11:52:02

台塑今（9）日召開股東會，台塑董事長林健男表示，第2季為石化產品傳統需求旺季，在價、量齊揚下，公司第2季業績可望比第1季成長。展望下半年，國際預測機構普遍預估，全球經濟成長趨緩，將影響下半年石化景氣。但林健男指出，第3季為石化產品傳統旺季，且近期中國大陸解封，並提出振興經濟措施，將帶動石化產品需求增加，整體對於下半年的營運展望並不看淡。

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林健男指出，今年第1季因全球經濟持續復甦，帶動需求增加，加上俄烏戰爭爆發，推升原油及大宗原物料行情，帶動石化產品價格上漲，利差擴大，公司合併稅前利益197億元，年增10.8%。

第2季為石化產品傳統需求旺季，各產品平均價格將高於第1季，且預估開工率比第1季高，在價、量齊揚下，公司第2季業績可望比第1季成長。

林健男表示，綜合前兩季來看，預估上半年營業額可望創歷史同期新高，但利益額受中國大陸封城及原料乙、丙烯成本增加影響，將比去年同期略為減少。不過，預估上半年獲利，還是可以超過半個股本。

展望下半年，國際預測機構普遍預估，全球經濟成長趨緩，將影響下半年石化景氣。但是，林健男指出第3季為石化產品傳統旺季，且近期中國大陸解封，並提出振興經濟措施，將帶動石化產品需求增加。

此外，因應全球能源轉型，公司用於太陽能封裝膜的EVA、風力發電的ECH及碳纖可望受惠，另歐洲碱氯廠因能源價格大漲而減產，液碱與PVC的售價將可維持高檔，另有84億元現金股利入帳，因此，對於下半年的營運展望，並不看淡，全年應能保有不錯的獲利。

台塑四寶昨（8）日公布5月營收，四寶5月營收1781.12億元，月增13.7%、年增23.8%。其中台塑5月合併營收為248.47億，雖月減1.2%，但年增2%，創歷史同期新高。台塑指出，雖然5月營收月減，但中國陸續解封，商業活動將逐步恢復，看好6月營收可望高於5月。整體來看，預計Q2的營收及獲利將會優於Q1。

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