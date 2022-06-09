《強尼戴普VS安柏赫德》來了！世紀官司相愛相殺全紀錄

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率性風流的好萊塢男星強尼戴普，與前妻安柏赫德因合作電影《醉後型男日記》相識，兩人於2015年結婚，這段相差23歲的婚姻維持15個月後，安柏申請了保護令，指控戴普對她動粗，還提供家暴照片的證據，媒體報導鋪天蓋地，而英國《太陽報》（The Sun）還在報導中稱呼戴普為「家暴男」（wife beater），戴普2018年對《太陽報》提出誹謗告訴，此案2020年正式開庭，前妻安柏作為《太陽報》的證人出席。安柏的法律團隊提出各種證據，包括安柏拍的照片、偷偷錄下的兩人對話錄音、戴普酗酒、濫用藥物後情緒失控的影片，指控戴普有情緒管理及暴力傾向的問題。家暴男的標籤重創戴普的形象，加上媒體大幅報導討論，認為從此他再也沒機會出現在大螢幕了，戴普的演藝事業跌入谷底。
戴普的法律團隊也不是省油的燈，質疑安柏證詞的可信度，藉以反擊「家暴男」的指控。首先，在安柏申請保護令後，她自己卻主動到飯店找戴普單獨會面， 甚至想與對方擁抱，還錄下兩人對話紀錄，矛盾的行徑令人摸不著頭緒。另外，安柏在法庭上指控戴普對她動粗，她的友人還打電話報警，安柏說警方也看到她臉上的傷口，戴普的法律團隊提出反證，透過當時警察的錄影紀錄顯示，影片中安柏親口告知警方她什麼事也沒有，是友人搞錯了，警方也沒有看到她臉上有傷口，再次打臉安柏的言行。除此之外，安柏指控2015年二人前往澳洲時，她被戴普軟禁三天，還提供戴普破壞傢俱、砸破酒瓶等的照片，說戴普自己弄傷手指用血在牆壁上作畫。戴普的律師則提出證據，證明安柏向保鑣坦承酒瓶是她砸的，反控她施暴導致戴普手指受傷。戴普的法律團隊以安柏各種矛盾的行徑，以及偽造證據等，希望證明安柏的不實指控。究竟這對怨偶誰誹謗、誰家暴？敬請鎖定6月19日 及26日 連續二個星期日晚10點 Discovery頻道《強尼戴普VS安柏赫德》。節目並將於6月21 日、28 日晚8點重播。（編輯：楊穎軒）
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