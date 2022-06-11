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捍衛戰士「獨行俠」本尊人生曲折！戰爭英雄一夕淪重罪犯

▲1972年，時任海軍中尉的藍迪坎寧漢（左二）與他的後座搭檔海軍中尉威廉德律斯科（右二）因兩人戰績彪炳而與美國海軍高官會面。（圖／取自美國海軍官網）
▲1972年，時任海軍中尉的藍迪坎寧漢（左二）與他的後座搭檔海軍中尉威廉德律斯科（右二）因兩人戰績彪炳而與美國海軍高官會面。（圖／取自美國海軍官網）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-11 17:00:00

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的新作《捍衛戰士：獨行俠》在台上映，距離第一集已睽違36年喚起不少民眾當年回憶，在台灣叫好又叫座；事實上，阿湯哥在劇中主演的海軍飛行員彼得米契爾在現實世界有個「本尊」，他是美國越戰期間首位唯一擊落五架北越米格機的上尉，也是海軍的王牌飛行員「藍迪坎寧漢（Randy Cunningham）」，他的人生不僅如大螢幕上在戰爭期間成為英雄，藍迪甚至經歷過從戰爭英雄到國會議員，再到被定罪入獄的重罪犯，最後又遭總統特赦，可以說真實世界的「獨行俠」人生經驗也相當精彩。

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1986年由阿湯哥主演的美國電影《捍衛戰士》上映後，全球大賣替公司賺進3.56億美金，更引發大批美國青少年報考空軍，不過若要提到湯姆克魯斯主演的角色原型，那麼時間軸就得拉回西元1967年，一名出身加州的高中老師決心報效國家的那一刻起。電影當中的角色「獨行俠」大致上就是基於這名日後被認定為美國越戰期間海軍唯二「王牌飛行員」與其戰爭成就，但入伍之前的他其實是個大學畢業以後，回到家鄉擔任高中體育老師的平凡青年。

▲藍迪坎寧漢（Randy Cunningham）擔任共和黨國會議員。（圖／美聯社）
▲阿湯哥新作《捍衛戰士：獨行俠》經歷多半取材自美國國會議員、王牌飛行員藍迪坎寧漢（Randy Cunningham）。（圖／美聯社）
越戰期間，美國有許多年輕人因為躲避兵役而出國，藍迪當時是地方高中的體育老師兼游泳隊教練，帶出來的學員甚至在1968年墨西哥奧運期間拿下金、銀各一面獎牌；身有教職的他其實是可以不用服役的，然而藍迪卻主動請纓前往戰線，他還因為不想只當個「運輸機飛行員」而棄選空軍，當時海軍招募人員信誓旦旦告訴他，若能在飛行訓練時名列前茅，就可以到戰鬥機部隊服役，滿腔熱血的他因此毅然決然投效海軍，展開了他傳奇的一生。

在海軍飛行部隊服役期間，藍迪的代號叫「公爵（Duke）」，他和後座搭檔兼雷達管制官（RIO）海軍中尉「愛爾蘭佬（Irish）」威廉德律斯科（William P. Driscoll）成為越南戰爭中唯一的海軍王牌飛官，當時美軍迷信視距外作戰，藍迪在1972年1月駕駛幽靈戰機以8個G的飛行姿態甩開了追擊飛彈，目視發現兩架性能優異的MiG-21戰機後成功擊毀敵機；兩個月後美軍在越南展開大規模的空戰行動，藍迪先是在5月8日遭遇3架MiG-17戰機並順利擊落其中一架，隔天又遭到22架敵機並在該次任務中擊落3架敵機且順利生還，這讓他成為美國海軍在越戰期間的第一位王牌飛行員，也是海軍唯一一位擊落5架北越敵機的飛行員，甚至比美國空軍的王牌飛行員還要早數個月達成該項成就。

該項優異戰績不僅替兩人掙到僅次國家最高榮譽勳章的海軍十字徽章，也被放入電影《捍衛戰士》當中的經典橋段，藍迪還獲得了兩顆銀星獎章、15枚空中獎章、海軍獎章、紫心勳章、總統親自頒發獎狀、海軍單位表彰獎章、南越英勇十字勳章和英勇橡樹葉十字架勳章等；在離開越南後，藍迪也調往海軍戰機武器學校擔任飛行教官，也就是外界所稱、《捍衛戰士》原文片名中的「TOP GUN」，擔任過美國海軍假想敵中隊的隊長、教導美軍飛行員等。

▲1970年代越戰期間，美軍第一位越戰王牌飛行員是當時的海軍上尉藍迪坎寧漢，以及他的後座搭檔雷達管制官海軍中尉威廉德律斯科（William P. Driscoll），藍迪手持著當時最新式的F-14戰機模型。（圖／取自美國海軍官網）
▲藍迪坎寧漢（左二）與搭檔獲得許多榮耀徽章，也是美國海軍的傳奇飛行員。（圖／取自美國海軍官網）
1987年，他從海軍退役最終獲得指揮官軍銜，並在波灣戰爭前夕因為成為《CNN》海軍飛機評論員而舉國知名；此後，藍迪這個戰爭英雄的頭銜被共和黨與媒體視為「搶手資源」，在1991年至2005年間更以共和黨名義擔任加州第50選區的美國眾議院聯邦眾議員，且這些年藍迪皆以不低於55%的支持率連續連任六次，仕途從戰爭英雄轉踏入國會議員從政可說是相當風光。

作為美國國會議員的16年間，他曾擔任情報委員會主席和教育委員會主席，曾極力呼籲美國禁止濫捕濫殺鯊魚、成功立法禁止美國所有水域內食用魚翅和國旗褻瀆案，另外他也贊成嚴苛的毒品處份，並投票支持對毒販處以死刑，不過自己的兒子卻被抓到協助運輸180公斤的大麻遭到判刑。

2005年11月28日，藍迪辭去國會職務，並對2004年逃稅、接受至少240萬美元的鉅額賄賂、信件與電郵欺詐等指控認罪，遭判處八年零四個月的監禁；入獄期間他曾幫助多名獄友重拾書籍、考取GED（普通教育發展證書）並教導他們一些生活技巧像是如何整理財務等。

▲藍迪坎寧漢（Randy Cunningham）擔任共和黨國會議員。（圖／美聯社）
▲坎寧漢在媒體面前認罪且辭去國會議員職務。（圖／美聯社）
2021年1月美國前總統川普下台前，曾因藍迪空戰英雄與退伍軍人的身分，簽署其特赦令，如今藍迪雖罹患前列腺癌並進行化療，但同時也是志願消防隊員和美國格鬥王牌協會的副主席，79歲的他主張支持川普2024年重返總統競選，也在各地旅行講解與維護空軍歷史，作為「彌補年輕時的過錯」。


 


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