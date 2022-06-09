不用跑上山了？晶華酒店超狂「房內露營」　退房帳篷爽拿

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而露營最受小朋友歡迎的人氣點心棉花糖當然不可少，這次專案每房還會贈送「S’more火烤棉花糖DIY組合」，以及由新天鵝堡桌遊獨家代理的「益智桌上遊戲組」，全家人在房裡也能玩得盡興、吃得開心。如果不想待在房間裡玩，小朋友入住還會收到一份「晶華尋寶行動」探險卡，住宿期間可以依據線索尋找藏於酒店內各處的寶物貼紙，成功尋獲6張貼紙即可兌換專屬禮品，晚上還可以去露天溫水游泳池玩水、看電影，讓孩子盡情放電。
台北晶華酒店表示，城市安心露營的住房優專案兩人就能成行，加碼贈送2位12歲以下孩童免費入住，每房每晚含柏麗廳自助式早餐只要5980元起，訂房加購高鐵還可享7折起獨家優惠。
暑假期間如果不想悶在家裡，參加夏令營能親近大自然又玩得開心，是很多家長替孩子安排暑假活動的首選！礁溪寒沐酒店在7、8月暑假期間，首次推出「馬上奔馳、海上探險」專案，針對6歲以上的孩子規劃兩種不同3天2夜的海陸課程，分別為烏石港碼頭「遊艇自駕」體驗小小航海王，以及宜蘭大洲馬場「馬術活動」感受小騎士的魅力，白天有專業教練指導，晚上還可以入住飯店享受溫泉與美食，如果1位家長陪同專案價265000元起，課程、館內遊戲、餐食跟交通全包了，誠意相當足夠。
礁溪寒沐酒店表示，「遊艇自駕」體驗小小航海王專案，特別與全台唯一可以發證國際船長 ICC Bareboat Skipper 的 IYT學校「Red Oyster Yacht Club紅牡蠣遊艇俱樂部」合作由專業的教練陪同，並以英文授課，小朋友可以在船上了解帆船構造、認識海圖、帆船操控與水手結繩練習，體驗小水手的大樂趣。而大洲馬場「馬術課程」小騎士騎乘體驗，則是和宜蘭大洲馬場合作推出的馬術課程，由教練指導搭配穩定溫馴的馬匹，運用豐富的兒童教學經驗，讓小孩能和馬兒趣味互動，開始認識馬匹、學習餵馬與牽馬，進而穿著騎士帽、手套、綁腿和安全背心等騎手裝備，體驗最安全、愉悅的小牛仔樂趣。