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不用跑上山了？晶華酒店超狂「房內露營」　退房帳篷爽拿

▲暑假到想露營不用跋山涉水！台北晶華推出專案讓一家人在17坪大的房內露營，退房之後還可以把全新的帳篷直接帶回家。（圖／台北晶華酒店提供）
▲暑假到想露營不用跋山涉水！台北晶華推出專案讓一家人在17坪大的房內露營，退房之後還可以把全新的帳篷直接帶回家。（圖／台北晶華酒店提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-09 12:11:32

雖然受到疫情拖累，讓大家悶在家裡防疫都快悶壞了，但暑假的腳步將至，孩子放假總得找地方「放電」，如何兼具防疫又玩得開心讓家長傷透腦筋！飯店業者看準暑假商機，台北晶華酒店推出「晶華親子郵輪．城市安心露營假期」住房優惠專案，直接讓一家人入住17坪大、擁有私人露台的家庭房型，想露營不用去野外直接在房間裡搭帳篷，退房還可以把這頂全新的帳篷帶回家，噱頭十足！礁溪寒沐酒店則是首次推出「馬上奔馳、海上探險」專案，針對6歲以上的兒童規劃兩種不同的海陸課程，陪同大人也可以一起入住度假，有人帶孩子又可以好好放鬆，實在太過癮了。

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想帶孩子去露營，又怕要跋山涉水還要準備一堆東西不方便嗎？台北晶華酒店看準家長這個痛點，直接推出在城市安心露營的住房優惠專案。即日起到6月30日，邀請大小朋友入住入住佔地17坪、擁有私人露臺以及野營佈置的寬敞家庭房型。最特別的是，台北晶華是全台第一個使用全新帳篷佈置、退房之後還可以把帳篷直接帶回家的飯店，帳篷直接當住房禮送，家長完全不用擔心帳篷衛生安全與消毒問題。

▲台北晶華酒店露營專案，每房還可以獲贈露營時不可缺少的超人氣點心「S’more火烤棉花糖DIY組合」。（圖／台北晶華酒店提供）
▲台北晶華酒店露營專案，每房還可以獲贈露營時不可缺少的超人氣點心「S’more火烤棉花糖DIY組合」。（圖／台北晶華酒店提供）
而露營最受小朋友歡迎的人氣點心棉花糖當然不可少，這次專案每房還會贈送「S’more火烤棉花糖DIY組合」，以及由新天鵝堡桌遊獨家代理的「益智桌上遊戲組」，全家人在房裡也能玩得盡興、吃得開心。如果不想待在房間裡玩，小朋友入住還會收到一份「晶華尋寶行動」探險卡，住宿期間可以依據線索尋找藏於酒店內各處的寶物貼紙，成功尋獲6張貼紙即可兌換專屬禮品，晚上還可以去露天溫水游泳池玩水、看電影，讓孩子盡情放電。

台北晶華酒店表示，城市安心露營的住房優專案兩人就能成行，加碼贈送2位12歲以下孩童免費入住，每房每晚含柏麗廳自助式早餐只要5980元起，訂房加購高鐵還可享7折起獨家優惠。

暑假期間如果不想悶在家裡，參加夏令營能親近大自然又玩得開心，是很多家長替孩子安排暑假活動的首選！礁溪寒沐酒店在7、8月暑假期間，首次推出「馬上奔馳、海上探險」專案，針對6歲以上的孩子規劃兩種不同3天2夜的海陸課程，分別為烏石港碼頭「遊艇自駕」體驗小小航海王，以及宜蘭大洲馬場「馬術活動」感受小騎士的魅力，白天有專業教練指導，晚上還可以入住飯店享受溫泉與美食，如果1位家長陪同專案價265000元起，課程、館內遊戲、餐食跟交通全包了，誠意相當足夠。

礁溪寒沐酒店表示，「遊艇自駕」體驗小小航海王專案，特別與全台唯一可以發證國際船長 ICC Bareboat Skipper 的 IYT學校「Red Oyster Yacht Club紅牡蠣遊艇俱樂部」合作由專業的教練陪同，並以英文授課，小朋友可以在船上了解帆船構造、認識海圖、帆船操控與水手結繩練習，體驗小水手的大樂趣。而大洲馬場「馬術課程」小騎士騎乘體驗，則是和宜蘭大洲馬場合作推出的馬術課程，由教練指導搭配穩定溫馴的馬匹，運用豐富的兒童教學經驗，讓小孩能和馬兒趣味互動，開始認識馬匹、學習餵馬與牽馬，進而穿著騎士帽、手套、綁腿和安全背心等騎手裝備，體驗最安全、愉悅的小牛仔樂趣。

▲礁溪寒沐酒店首次推出暑假兒童夏令營，雨宜蘭大洲馬場合作的「馬術活動」，讓小朋友感受小騎士的魅力。（圖／礁溪寒沐酒店提供）
▲礁溪寒沐酒店首次推出暑假兒童夏令營，雨宜蘭大洲馬場合作的「馬術活動」，讓小朋友感受小騎士的魅力。（圖／礁溪寒沐酒店提供）
▲想讓小朋友體驗小水手的感覺，礁溪寒沐酒店與紅牡蠣遊艇俱樂部遊艇自駕課程。（圖／礁溪寒沐酒店提供）
▲想讓小朋友體驗小水手的感覺，礁溪寒沐酒店與紅牡蠣遊艇俱樂部遊艇自駕課程。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

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