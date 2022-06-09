美對台軍售35億元艦艇零附件 國防部：滿足戰備任務實需
美國政府於美東時間8日就「海軍艦艇零附件及相關技術支援」總額1億2,000萬美元（約35億元新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部今（9）日表示，本次美方同意供售之艦艇零附件品項，有助於維持我海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，滿足戰備任務實需。
國防部發布新聞稿指出，美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。
國防部表示，因應近期中共機艦於我周邊海空域活動頻繁，本次美方同意供售之艦艇零附件品項，有助於維持我海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，滿足戰備任務實需。
外交部發言人歐江安表示，已接到美國政府的正式通知，將對台灣出售價值1.2億美元的海軍艦艇零附件及相關技術支援。外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。
外交部指出，這是拜登政府上任一年半的第四度、也是今（111）年第三度宣布對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助我國即時獲取防衛所需裝備，有效提升自我防衛能力。
外交部表示，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣有充分的自我防衛決心，我國政府也持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，並深化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及整體印太區域的和平、穩定及繁榮。