慢性腎病透析誘尿毒性搔癢症　中醫調理有效緩解不適

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根據國際期刊統計，尿毒性搔癢症的盛行率，在尚未接受透析的患者低於三成，已接受透析的腎病患者則高達五至八成，約有一成的患者因搔癢嚴重到徹夜難眠。腎病友在透析劑量調控過程中，體內難免有一些毒素殘留積累，離子失衡，激化神經及內分泌激素反應，誘發皮膚癢，加上此案為年長患者，老化也會導致皮脂腺萎縮、汗腺分泌失能，致使皮膚乾燥、搔癢加劇。
台南市立醫院中醫部楊茲甯醫師表示，病人除了皮膚搔癢起疹外，還有諸多不適的症狀，包括小便時有灼熱，尿量少、下肢腫脹、腹部脹氣、食慾不振、消化不良等。
中藥調控代謝 減緩治療不適
經楊茲甯醫師診斷發現因脾土虛弱，導致水液代謝不良，表現在腹脹、食慾不好、舌苔白厚上。楊茲甯醫師表示，脾居中焦，主運化，調控體內水液的代謝，若運化失常，則濕邪瀰漫，體內濕氣過重，故以香砂六君子湯健脾益氣。濕邪鬱久化熱，濕熱蔓行肌表，會導致皮膚搔癢起疹，用黃連解毒湯、蒲公英清瀉熱邪，解決起疹搔癢。
另採導赤散、茵陳蒿，幫助排尿順暢與灼熱感；除此之外，也加入生地、麥冬以養陰，兼防苦寒藥物太過傷陰。
中醫辨證論治 緩解腎病併發症
腎病患者需要長期透析治療，楊茲甯醫師指出，過程中經常伴隨不適症狀，表現在消化系統、泌尿道系統或皮膚上，讓患者情緒低落、焦慮不安；而中醫經辨證論治，根據患者身體狀況及抽血數據，調整處方用藥，可緩解腎病的併發症，陪伴腎病友維護生活品質，使其更有心力面對後續的療程。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54033
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