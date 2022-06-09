林義傑釣IP手法曝光　狂告網友塞爆地檢署

超馬好手林義傑（現名林瀚駩）旗下「真相智財」顧問公司昨遭檢警搜索，因該顧問公司被查出，從國外取得電影授權後，涉將電影種子上傳BT軟體，以「釣魚」式引誘網友下載，再搜尋下載者IP提告，事後私下跟下載者談和解、取得和解金，也就是所謂的「著作權蟑螂」，檢方訊後諭令林義傑20萬元交保。
據了解，林義傑的真相智財公司被查出，涉與甲上影視等業者合作，先自國外取得台灣還未上映的電影授權，並將電影檔案製作成種子上傳下載軟體BT，等網友上鉤下載，再追查下載者IP向警方提告；有時為了獲取更多IP，還刻意調整網速，加快檔案下載的速度，引誘更多網友上鉤；近1年全台各地檢署受理該公司提告的案件，就有近千件。
台北地檢署8日指揮保安警察第二總隊兵分2路搜索，約談林義傑及公司代表人許仁泰、共犯邱瀚偉等3人，訊後依違反《律師法》、《刑法》意圖漁利，挑唆或包攬他人訴訟罪，諭令林義傑20萬元交保；許、邱各以10萬、6萬元交保。
然而，林義傑交保時說，「做正義的事情，然後被列為嫌疑犯人，我覺得這是一個很糟糕的事情，那我想查水表就查吧，我沒有做什麼壞事，也沒有做違法的事情，謝謝大家。」他還抱怨，「比例原則上是很大的問題，我又不是吸毒犯，又不是殺人放火，要被這種方式對待。」