房租下期暴漲5000！他住5年愣：什麼意思 網揭暗黑目的
因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，但若經驗不足、沒做好功課，在和房東交涉時，可能就會不慎掉入陷阱，一名網友就分享，他目前的房子已承租將近5年，不料房東在近日續約前，卻以「附近行情漲幅太大」為由，租金要漲5000元，令他相當不解，對此也有內行網友點出房東可能的「暗黑目的」。
原PO在Dcard發文表示，他跟目前的房東租屋快5年，對方是個很好相處的阿姨，每次去旅遊都會帶伴手禮，過年過節也不例外，原PO透露，房東在台中七期有房子，主要是跟兒子一起住，搬過去後原先的起家厝一直空著沒人，所以才出租給自己，如今也已是快30年的舊社區大樓。
起初原PO考量到月租9000還算合理，因此一住就快5年，但最近合約快到期，房東卻說今年開始要漲5000元租金，因為她突然發現「附近行情漲幅太大，沒跟著漲她會虧很多」，不禁令原PO困惑，「阿姨這間已經不需要繳房貸，也收租金好幾年，早已回本很久，算是個無成本的被動收入吧？那沒跟著附近租金一起漲，虧到的到底是什麼？」
貼文一出引起眾網友討論，「14000在外面有更好的選擇」、「一次漲5000真的有夠狠」、「看要不要先砍價，然後再協調一次繳一年或兩年，再砍一次」、「沒有人會嫌錢太多！ 如果是我會搬走」；此外，也不少人直言「房東就是不租你了！你搞錯意思」、「感覺像是不想租你了，故意調很高讓你不續租」、「房東本來就可以決定要漲多少，但這樣大概就是要你搬走吧」。（編輯：張志浩）