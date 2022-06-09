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對比1922積極檢討　民進黨轟侯友宜搪塞恩恩爸、欺人太甚

▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府處理態度引發譁然。（圖／新北市政府提供）
▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府處理態度引發譁然。（圖／新北市政府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-09 13:34:22

新北兩歲男童恩恩染疫病逝，有前消防員爆料新北高官竟要求119上下偽造報案，引起社會一片譁然。民進黨發言人李妍慧今（9）日下午表示，家屬恩恩爸要求提供完整資訊已經第12天了，相較指揮中心早已提供1922通聯錄音，新北市政府仍用各種藉口搪塞，甚至動員基層消防人員演戲，新北市長侯友宜卻毫無認錯之意，實在是欺人太甚。呼籲侯市府不要再試圖掩蓋真相、陷基層消防人員於不義。

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李妍慧說明，「1922防疫專線」功能在於便利民眾諮詢服務，並非負責調派救護車，指揮中心昨日也以積極態度回應相關質疑，除了日前提供1922相關的對話錄音檔外，針對恩恩爸爸所要求的橫向聯繫檔案也都會儘快提供，以利還原事實真相，並進一步承諾檢討1922的SOP。

李妍慧表示，相較於提供諮詢服務的1922積極提供證據、允諾檢討SOP，負責第一線救護的侯友宜跟侯市府卻是推三阻四的逃避，至今未給出完整資料，甚至要求基層消防局人員演戲，後來又辯稱是「模擬」，顯見侯市府在逃避、掩蓋重要證據。

民進黨呼籲，真正力挺消防員就是讓真相被還原，讓辛苦救災的消防員不要成為高官的臨時演員，不然侯友宜就是說一套做一套，表面力挺消防員、暗地壓榨。

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