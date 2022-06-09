Angelababy遭譏「10年後臉一定塌」 近照說明一切
33歲Angelababy（楊穎、baby）和黃曉明離婚後人氣不受影響，工作接不完，一張精緻五官更是時尚圈寵兒，不過入行近20年，整容標籤始終撕不乾淨，即便本人多次否認，2015年甚至到醫院公開「驗身」，仍難杜悠悠之口。早前就有人譏baby，10年後她的臉一定垮掉，如今期限屆至，酸民的狂言被狠狠打臉。
Angelababy 2012年接受陸媒《新京報》採訪，當時整型疑雲傳得沸沸揚揚，對此，她回說：「我還看到網上有人說10年後她的臉就塌下來了。我很想笑，10年後塌不塌都是我的事，再說我又沒有挨那一刀，我怕你說什麼？那就10年後見吧！」
如今10年過去，這段訪問近日在微博掀起熱議，網友表示：「永遠年輕永遠漂亮，黑子下輩子也得不到的美貌」、「時間會證明一切，謠言將會不攻自破」、「臉在江山在」、「純天然大美女」、「10過去了，ab的臉放在娛樂圈照樣能打」！
針對假臉傳聞，Angelababy曾公開澄清：「我沒有整過，所以活得坦蕩，也不想整天去和別人解釋，反正，無聊的報導傷不到我，身邊的朋友會知道，時間久了，大家會看得出事實的，等待還我清白的一天到來。」（編輯：楊穎軒）