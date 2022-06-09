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怒批冷血動物！新黨「火化陳時中」未果改噴滅火器

▲今（9）日新黨欲持火把焚燒「陳時中」，只是未經許可，在遭到警方舉牌抗議後，改用滅火器噴並丟入金爐。（圖／記者許若茵攝，2022.06.09）
▲今（9）日新黨欲持火把焚燒「陳時中」，只是未經許可，在遭到警方舉牌抗議後，改用滅火器噴並丟入金爐。（圖／記者許若茵攝，2022.06.09）

記者許若茵／台北報導

2022-06-09 13:54:22

近期遺體「火化」爭議不斷，今（9）日新黨怒轟陳時中讓死者不得善終，「這種喪盡天良的指揮官簡直就是冷血動物」，更欲持火把焚燒「陳時中」，只是未經許可，在遭到警方舉牌抗議後，改用滅火器噴並丟入金爐。

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今日13時，新黨赴中央流行疫情指揮中心前抗議，桃園市議員參選人游智彬表示，人民的怒火像星星野火燎原不盡，依法規定，新冠肺炎死亡個案遺體應於24小時內火化，但陳時中卻讓死者不到3小時就要火化，家人連最後一面都見不到，人民無法善終，在此要代表人民怒火「火化陳時中」。

台北市議員參選人郭榮先強調，執政黨傲慢無能，政府對於防疫政策束手無策，滾動式調整說穿了就是朝令夕改，現在新冠肺炎死亡個案遺體要於24小時內火化，導致家屬無法見到最後一面，怒問「我們所有的超前部署在哪裡？」

郭榮先表示，紐西蘭、澳洲、加拿大、新加坡等國都沒有規定「儘速火化、屍袋不能再開、在大體車上入殮」，華人多的新加坡，也允許喪家可以守靈3天，陳時中的硬性規定，24小時內火化，連見最後一面都不被允許，讓死者無法善終，生者無法盡孝，到現在連一句道歉都沒有，還在硬抝法令，「這種喪盡天良的指揮官簡直就是冷血動物」，怒批陳為「政治正確、怕挨罵」，做出錯誤決定，甩鍋責任給醫院、殯葬業者與地方政府，呼籲政府撤換陳時中。

記者會末，新黨手持用照片與白衣服做成「陳時中芻像」，欲用火把點燃要「火化」陳時中，不過就在要點火時，因為未經許可，遭到警方舉牌警告阻止，新黨改用滅火器噴向「陳時中芻像」並丟入金爐。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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