怒批冷血動物！新黨「火化陳時中」未果改噴滅火器

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台北市議員參選人郭榮先強調，執政黨傲慢無能，政府對於防疫政策束手無策，滾動式調整說穿了就是朝令夕改，現在新冠肺炎死亡個案遺體要於24小時內火化，導致家屬無法見到最後一面，怒問「我們所有的超前部署在哪裡？」
郭榮先表示，紐西蘭、澳洲、加拿大、新加坡等國都沒有規定「儘速火化、屍袋不能再開、在大體車上入殮」，華人多的新加坡，也允許喪家可以守靈3天，陳時中的硬性規定，24小時內火化，連見最後一面都不被允許，讓死者無法善終，生者無法盡孝，到現在連一句道歉都沒有，還在硬抝法令，「這種喪盡天良的指揮官簡直就是冷血動物」，怒批陳為「政治正確、怕挨罵」，做出錯誤決定，甩鍋責任給醫院、殯葬業者與地方政府，呼籲政府撤換陳時中。
記者會末，新黨手持用照片與白衣服做成「陳時中芻像」，欲用火把點燃要「火化」陳時中，不過就在要點火時，因為未經許可，遭到警方舉牌警告阻止，新黨改用滅火器噴向「陳時中芻像」並丟入金爐。
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