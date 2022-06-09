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才說要不分藍綠拚捷運　中市議會為「蔡其昌不救」掀砲火

▲台中市長盧秀燕表示，樂見跨黨派推動捷運藍線早日落實。（圖／台中市政府提供，2022.06.09）
▲台中市長盧秀燕表示，樂見跨黨派推動捷運藍線早日落實。（圖／台中市政府提供，2022.06.09）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-09 14:16:07

台中市捷運藍線爭議從去年中二立委補選吵到現在，無黨籍市議員陳廷秀要求市府成立捷運推動小組，邀請台中8位立委加入，獲多位藍綠議員連署。他在議會說明此案時，指立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀「從沒在中央為捷運藍線發聲」，引爆民進黨議員反擊，最後陳廷秀以「對台中好，不必分黨派與藍綠」圓場化解尷尬。

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台中目前僅有一條沿文心路開通的捷運綠線，去年底中二立委補選時，捷運藍線路線爭議被搬上檯面，外界認為市府若不說清楚，勢必延燒到年底市長選舉、對盧秀燕造成不利影響。鑑於市民關心的捷運進度，反被選舉話題邊緣化，無黨籍議員陳廷秀於議會提出臨時動議，要求市府盡速成立捷運推動小組，以利捷運藍線的進行，獲民進黨議員江肇國、何敏誠，以及國民黨議員李麗華、李中、陳成添連署支持。

但陳廷秀在今天（9日）議會三讀會說明推動此案的用意時，卻突然歪樓，指高雄捷運黃線、基隆環線比較晚送規劃，審查過程一路順暢，獨獨台中顏色不對就有問題，一直被卡，「尤其海線有副院長、一個傾全國之力當選的立委，這兩人從來沒有在中央為捷運藍線發過一次聲，我對這非常的憤慨。」

▲蔡其昌今與林靜儀會勘北勢國中操場，他表示6位民進黨立委都樂於推動捷運藍線計劃。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.09）
▲蔡其昌今與林靜儀等人會勘北勢國中操場，他表示6位民進黨立委都樂於推動捷運藍線計劃。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.09）
陳廷秀的發言引起民進黨議員曾朝榮、賴佳微不滿，曾朝榮指中央執政全盤周詳考量，並不分藍綠，學者專家在審查過程提出諸多疑點，市府自己講不清楚，才導致進度停擺，「市府不善於做規劃，連鬼都不信的東西，還在罵民進黨！」

何敏誠也不滿自己「被騙簽連署」，指「原以為大家共同為台中好，卻話鋒一轉怪到民進黨頭上」。他說台中一向是搖擺州，如果推動政策還要引向政黨對立，「保證30年都看不到，我在世時不可能做好！」

國民黨議員陳成添連忙緩頰，指台中有8個立委，一起替280幾萬人民向中央溝通協調，立意很好。陳廷秀也再次說明，表示只要是福國利民、對台中有益他都支持，若過度強調意識形態、製造藍綠對立，一點意義都沒有，他會和曾朝榮私下好好溝通，才化解自己引燃的戰火。

對於陳廷秀的提案，台中市長盧秀燕表示，捷運是大家的捷運，現在萬事俱備只欠中央核准，希望大家跨黨派加速推動捷運藍線，只要中央一核准，市府就會啟動徵收和開工作業。

國民黨立委江啟臣、楊瓊櫻回應「責無旁貸、全力達陣成功」。蔡其昌則表示，包括何欣純、莊競程、黃國書、林靜儀、張廖萬堅等委員都同意加入，全力支持藍線趕快動工，但對於市府任意更改路線場站，造成預算大增、鄉親反彈，甚至被質疑官商勾結、權貴介入，小組未來亦應同步展開調查。

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