才說要不分藍綠拚捷運　中市議會為「蔡其昌不救」掀砲火

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但陳廷秀在今天（9日）議會三讀會說明推動此案的用意時，卻突然歪樓，指高雄捷運黃線、基隆環線比較晚送規劃，審查過程一路順暢，獨獨台中顏色不對就有問題，一直被卡，「尤其海線有副院長、一個傾全國之力當選的立委，這兩人從來沒有在中央為捷運藍線發過一次聲，我對這非常的憤慨。」
陳廷秀的發言引起民進黨議員曾朝榮、賴佳微不滿，曾朝榮指中央執政全盤周詳考量，並不分藍綠，學者專家在審查過程提出諸多疑點，市府自己講不清楚，才導致進度停擺，「市府不善於做規劃，連鬼都不信的東西，還在罵民進黨！」
何敏誠也不滿自己「被騙簽連署」，指「原以為大家共同為台中好，卻話鋒一轉怪到民進黨頭上」。他說台中一向是搖擺州，如果推動政策還要引向政黨對立，「保證30年都看不到，我在世時不可能做好！」
國民黨議員陳成添連忙緩頰，指台中有8個立委，一起替280幾萬人民向中央溝通協調，立意很好。陳廷秀也再次說明，表示只要是福國利民、對台中有益他都支持，若過度強調意識形態、製造藍綠對立，一點意義都沒有，他會和曾朝榮私下好好溝通，才化解自己引燃的戰火。
對於陳廷秀的提案，台中市長盧秀燕表示，捷運是大家的捷運，現在萬事俱備只欠中央核准，希望大家跨黨派加速推動捷運藍線，只要中央一核准，市府就會啟動徵收和開工作業。
國民黨立委江啟臣、楊瓊櫻回應「責無旁貸、全力達陣成功」。蔡其昌則表示，包括何欣純、莊競程、黃國書、林靜儀、張廖萬堅等委員都同意加入，全力支持藍線趕快動工，但對於市府任意更改路線場站，造成預算大增、鄉親反彈，甚至被質疑官商勾結、權貴介入，小組未來亦應同步展開調查。