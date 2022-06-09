台積、聯電熄火　台股震盪走低、終場下跌49點

美股8日4大指數齊跌，使台股今（9）日也跟著震盪走低，終場下跌49.17點，收在16621.34點，跌幅0.29%，成交金額僅新台幣1942億元；晶圓代工雙雄走弱，權值股台積電下跌3元，收在541元，聯電下跌1.15％；貨櫃三雄同步走弱；今日盤面焦點，電動車概念股表現強眼，面板族群齊漲。
美股道瓊指數終盤下跌269.24點，跌幅0.81%，收在32910.9點；那斯達克指數下跌88.96點，跌幅0.73%，收在12086.27點；標普500指數下跌44.91點，跌幅1.08%，收在4115.77點；費城半導體指數下跌73.9點，跌幅2.39%，收在3019.1點。
台股市今日以16643.95點開出，早盤一度跌逾百點，尾盤往上推升，終場下跌49.17點，收在16621.34點，跌幅0.29%，成交金額新台幣1942億元。
晶圓代工雙雄走弱表現疲弱，權值股台積電下跌3元，收在541元，聯電下跌1.15％，收在51.8元；其他電子權值股，除了聯發科下跌0.65%，大立光、鴻海漲勢強勁，其中大立光漲2.8%、鴻海漲則1.32%。
在個股表現上，航運股終場收盤一片綠油油，貨櫃三雄重挫，長榮5月營收單月次高，今天終場股價卻下跌3.78％，陽明跌逾2％，萬海終場下跌超過4%。
今日焦點，電動車概念股表現強眼，中電漲8.99％，美琪瑪漲4.76％、康普漲4.30％、元隆漲0.45％；面板族群齊漲，群創、友達、彩晶終場漲逾1％。
長榮航今天終止連3黑，拉出一根紅K棒，終場上漲0.89%；同為航運股的華航，反而下跌0.56%。