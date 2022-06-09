台灣四面環海！專家：共軍全面封鎖難度高

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林穎佑指出，黑海是內海，控制權其實在土耳其，若土耳其封鎖達達尼爾與博斯普魯斯海峽，黑海就變成俄烏兩國在玩的池塘而已。烏克蘭利用要塞艦隊概念，用岸基飛彈以陸制海奪回制海權，讓俄軍黑海艦隊不能靠近岸邊。
針對台海封鎖，林穎佑指出，台灣是海島，沒有陸上交通，因此海軍在敵人企圖封鎖時，要能夠第一時間出動偵巡、確保制海權，若能確保制空、制海權，共軍就不敢輕易登陸，因此海軍平時要偵巡確保海上交通線，潛艦、P-3C反潛機的反潛操作都是反封鎖的重要演練，空軍與海軍聯合制海也是借鏡烏克蘭戰爭時需要調整，畢竟台灣是個島國。
國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，不論是黑海或是台海，未來都是利用長程反艦飛彈火力封鎖航道，但是封鎖台灣會比烏克蘭高，因為黑海是內海，台灣周邊四面環海，理論上，中共可用艦隊封鎖台灣海峽的南北口，讓台灣海峽不能通行，切斷交通，但是台灣東部還有港口，共軍艦隊必須通過第一島鏈，理論上可以在國軍反艦飛彈射程外進行封鎖，但前提是必需擊敗台灣的海空軍，取得台灣周邊的制空權與制海權。
揭仲表示，當中共在台灣東面的西太平洋有艦隊在活動時，很容易引起國際干預，若台灣海峽遭到關閉，日本海上交通就必須走台灣以東的西太平洋，共軍若在海上有一個大型作戰區，日本方面很有可能要求設立一個「無害通過走廊」，不會直接介入戰事，在走廊內執行護航，但若遭到阻礙，日方可能會採取必要反擊行動。
不過， 揭仲也提醒，黑海是封閉性海域，土耳其已經封鎖達達尼爾與博斯普魯斯海峽，不讓俄軍其他艦隊船隻來黑海增援，所以俄軍能夠執行封鎖的船艦其實不多，但是中共的艦隻數量比俄羅斯多，台灣周邊又是開闊性海域可供船艦迴旋，要反制中共的封鎖難度也較高。