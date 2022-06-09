發掘中捷之美　首屆「中捷・意象」攝影比賽

台中捷運通車滿週年，台中捷運公司邀請大家一起來發掘中捷之美、捕捉中捷給你的感動。第一屆台中捷運「中捷・意象」攝影比賽自6月16日至8月8日受理徵件，比賽分專業攝影組和手機攝影組，總獎項達11萬元，得獎作品還會在中捷市政府站藝文廊展出。





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台中捷運公司表示，中捷綠線去年4月25日正式通車以來，已陪伴近800萬旅客安全抵達目的地；中捷的站體、列車、車上的人事物，甚至車站出現瞬間的彩虹，都展現中捷通車為這城市帶來移動的新美好。











為鼓勵更多人發掘中捷的美，中捷公司舉辦「中捷·意象」攝影比賽，除了使用相機拍攝的專業攝影組，也特別規劃手機攝影組，希望在人手一機的時代，大家都可以一起參與，用手機捕捉中捷之美與感動，分享讓更多人知道。











中捷公司表示，「中捷・意象」攝影比賽不限年齡、國籍，凡愛好攝影人士均可參加，一律採線上報名，報名請至活動官網。參賽作品限110年4月25日中捷正式通車營運後拍攝，同一作品不得跨組参賽。











中捷表示，專業攝影組創作工具限制以可提供RAW檔的專業相機、攝影設備所拍攝的作品，將選出金獎1名，獎金3萬元；銀獎1名，獎金1萬5千元；銅獎1名，獎金1萬元；佳作27名，每名獎金2000元。手機攝影組限以手機等行動裝置拍攝，將選出優選作品10名，每名可獲得禮券500元及台中捷運48小時票1張。











此外，中捷公司也規劃一場攝影交流活動，訂7月中下旬舉辦，將邀請「時光土場」講師從歷史軌跡與舊照片分享攝影作品，並帶領大家至捷運綠線實地拍攝，互相激盪影像上的想法與交流。



