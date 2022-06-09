單側腳水腫又脹痛　小心「深部靜脈栓塞」上身

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新竹臺大分院心臟血管內科林姝含醫師說明，深部靜脈栓塞就是深層的靜脈因為血栓造成阻塞，又以下肢的深部靜脈栓塞最為常見。而深部靜脈栓塞初期症狀常常不明顯，後續會因栓塞加劇而出現患肢腫脹、疼痛及發熱等症狀；常見症狀包含患肢疼痛感、水腫、腿圍變大、小腿腹壓痛等，在急性期可能併發蜂窩組織炎。
血栓高風險族群 應提高警覺
林姝含醫師表示，老年人、長期久站或久坐者、孕產期婦女、癌症患者、先天性血栓病患者、抗磷脂質症候群患者等都是深部靜脈栓塞的高風險族群。另外，深層靜脈因為外在結構性壓迫造成回流變差（例如：髂動脈壓迫髂靜脈、膕窩囊腫壓迫膕靜脈等），也是產生血栓的風險因子。
輕症可口服治療 嚴重需進行侵入性治療
至於深部靜脈栓塞的首要治療方針是抗凝血劑，較輕微的病人可以直接使用口服抗凝血劑，較嚴重的病人則可能需要住院使用針劑抗凝血劑，效果穩定後再銜接到口服劑型。有一部分的病人可能因為血栓量太大、靜脈有結構上的異常、對抗凝血劑的反應不佳，或是已經產生危及患肢的缺血症狀，此時需考慮進一步侵入性取栓、溶栓或血栓去除術。
預防血栓上身 日常這些事項要注意
林姝含醫師提醒，要預防血栓的發生，除了一般基本的健康保健，包含體重控制、健康飲食等，最重要的是避免久坐或久站，增加日常活動量，適時起身走動。若因為工作需求需要久坐或久站，或是已知下肢回流較差，建議穿著醫療等級之彈性襪，減少靜脈擴張，改善下肢血液回流。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54032
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