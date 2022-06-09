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被指介入疫苗採購　綠委告網友結果出爐

▲民進黨立委吳秉叡到北檢告網友。（圖／NOWnews資料照，記者劉育辰攝）
▲民進黨立委吳秉叡到北檢告網友。（圖／NOWnews資料照，記者劉育辰攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-06-09 14:31:002022-06-09 14:35:09

民進黨立委吳秉叡去年為了收疫苗回扣的傳聞，先後控告12名網友涉妨害名譽。台北地檢署偵辦後，有4人道歉和解、7人引用媒體報導評論，檢方將11人通通不起訴，但有1人在LINE群轉貼梗圖，指「吳秉叡是蘇貞昌的狗」，幫蘇仲介買疫苗收回扣，今（9）日依公然侮辱、加重誹謗罪起訴。

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檢方查出，2021年7月6日，南部一名許姓男子未經查證，在178人的群組轉貼梗圖，上面有吳秉叡照片，打著「台灣人民無疫苗可打，就是這個蘇貞昌的狗害的，為了幫蘇仲介買BNT疫苗抽5億美金回扣而破局，搞的台灣人民死傷慘重，幹他」等文字，許男也沒說明來源，也沒能和解，因此遭起訴。

去年上半年，疫情在國內升溫，國內疫苗短缺，前國民黨立委蔡正元在臉書公布一封簡體字信函，指這是台灣一家香港公司「雅克臣」寫給上海復星醫藥公司的信，內容提到有位「吳立委」向衛服部「反映」疫苗採購事宜。

網友在未經查證下，在PTT八卦版、中天主播王又正臉書社團、Dcard等平台留言，指吳秉叡曾陪特定業者拜會疾管署、干涉指揮中心採購疫苗的決策、可抽3億美元回扣等訊息。吳秉叡於2021年2月3日對10名網友提告，後又掌握LINE群組、FB社團、PTT等訊息，同年6月追加提告2人。

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