確診康復後遺症多！會喘、心血管風險高　醫師教你這樣做

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解答：聯安診所心臟血管內科主任施奕仲指出，染疫後可能造成部分肺泡輕微纖維化的狀況，進而影響氧氣交換的肺功能。康復後建議日常中可透過循序漸進的有氧運動，從每日10~15分鐘的快走、慢跑、開合跳等「有氧運動」開始，且逐步增加運動強度至有效運動，也就是心跳成年人達120次/分、65歲以上長者100次/分，會有助活化健康的肺泡積極運作、促進肺活量，改善呼吸不順的狀況。
不過施奕仲提醒，如果染疫後3個月狀況未明顯改善，就建議民眾進一步就醫，由醫師評估是否需要檢查包括肺功能檢查、肺通氣量評估、高解析肺部電腦斷層，甚至肺泡氧氣交換功能。有研究指出，持續輕微的發炎現象，可能也是症狀持續的關鍵因素，這部分透過一系列發炎的生化指標、氧化壓力指標等，可以深入分析，根據結果也有相應的輔助治療。
Q2 有研究顯示COVID-19確診者和一般未染疫的人相比，心血管疾病風險幾乎近10倍以上。確診後對心血管的防範有何建議？
解答：施奕仲表示，有研究發現COVID-19確診者較會容易生成血栓和心律不整的情形，少數會有惡化的可能性。若有心血管健康疑慮，建議半年內觀察自身情況，如少數曾經確診心肌炎者，則建議定期追蹤超過一年，可藉由心電圖、心臟超音波等檢查，了解心血管健康。若皮膚有發現異常的皮下出血點、異常的瘀青現象，或是肢體腫脹疼痛，甚至突發性呼吸喘，則需留意是否有血栓症狀，可透過抽血和血液常規檢驗立刻做篩檢，並安排進一步檢查來確診病因。
Q3 已確診的人在日常生活中，該怎麼打理自己的健康？
解答：聯安診所健康管理中心護理部主任曾斐敬指出，建議輕症患者可以透過「吃對、補足、睡飽、多動」等四個面向掌握自身健康。
-吃對：多吃高蛋白質的食物，減少精緻澱粉和飽和脂肪的攝取，降低身體的發炎反應。另，油炸和辛辣食物也應避免，減少身體負擔。
-補足：補充維他命C、Ｄ、鋅和Omega-3的營養素，吃足新鮮蔬果以及補充水份。
-睡飽：建議保持固定的生理時鐘，每天睡足7-8小時，午休小睡時盡量在下午3點前，而且不超過15-20分鐘。
-多動：即使居隔在家，也建議民眾依據身體狀況量力而為，保持規律的運動習慣。
Q4 染疫後總會擔憂自己害到家人，心態上該怎麼調適？
解答：聯欣診所副院長顏佐樺指出，民眾要先瞭解並接受一點，那就是新冠疫情的高傳染率和確診的現象越來越普遍，這已是無法避免的事實，很難對此做出改變。既然如此，我們可以做的是先暫停對自己的自責。也請確診的朋友們想一下，感到自責是否是出自於想要保護家人的心情呢？這樣擔憂的背後是自己對於家人的愛與初衷，因此坦然的接納自己的擔憂，並練習正向思考，康復後還可以替家人做什麼，用積極正向的態度面對。
Q5 染疫後若有失眠的現象該怎麼緩解？
解答：聯安診所健康管理中心主任洪育忠表示，若是壓力、焦慮等原因造成失眠，建議可先試著用正念、冥想等方式做情緒上的調整；若是染疫後的其他相關生理症狀而引起，建議可以與醫師討論是否需用藥處方，提醒用藥上需小心謹慎。
另外，可佈置適宜的睡眠環境，例如留意光線是否過於明亮，或播放舒眠、紓壓的音樂；睡前務必不使用3C產品，避免藍光過度刺激讓大腦更處於焦慮緊繃的狀態。