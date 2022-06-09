參選高雄市長？柯志恩：朱立倫訪美前有叫我慎重考慮

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯志恩指出，高雄的候選人必須要讓支持者能出來投票，並把現有的議員席次鞏固住，且表達出要為高雄付出的決心，不能隨便找一個人來打完選戰就走，所以現在要她回答要不要選，對她來說有點太沉重。
柯志恩強調，「自己不會是第一，也不會是唯一，只是候選人之一」，相信朱立倫沒有口袋名單， 高雄這一仗確實很難打，自己也有自知之明，要選就選、不選就不選，且不應以台北看天下，她認為自己現在在高雄，知名度可能比在地議員都還要低，所以要考量是否能帶動國民黨士氣，以及能帶給高雄何種願景。
柯志恩也透露，朱立倫訪美前，確實有告訴自己，高雄這一局很多人提到柯志恩，要她慎重考慮，而她建議朱立倫回國後，也可以多跑幾趟高雄，先了解議員等在地想法，整合、參考各方意見。
談到也被點名參選高雄的前高雄市副市長葉匡時與李四川，柯志恩認為，這兩人即使過去曾在韓市府工作，但很多人都認為他們與韓國瑜已脫鉤，例如李四川具有工程背景、葉匡時則擔任過交通部長，所以點名這兩人並不是想追回韓國瑜的光環，而是想展現他們曾幫助韓國瑜施政的實力。
對於昨日藍營高雄議員針對柯志恩、孫文學校校長張亞中、前衛生署長楊志良、立委陳玉珍進行「假投票」，柯志恩認為，僅列四個人選項太少，應該多放一些，且現在張亞中有意願，陳玉珍也有表態，所以應該要說服有意願的人，用公平、公正、公開方式，並且提供數據來決定最後人選。
柯志恩呼籲，黨內可以做民調，或是找其他2家機構一起做，接著再對比數據，「而如果最後結果出乎意料之外，民調是我最高，那我就認了，但我不相信結果會是如此」。
柯志恩強調，「自己不是個扭捏的人，但必須要有足夠的資訊，最重要的就是要有具公信力的民調，如果沒有任何運作，高雄人又不知道你是誰，還有什麼好說的？而現在黨內就是沒有任何動作，不能用一個假民調就叫人出來選，不然到最後會被說是口袋名單，接著還要說服張亞中、陳玉珍、在地議員等有意願參選的人」。
至於若最後由張亞中出線，柯志恩認為，高雄人能否接受是重大關鍵，黨中央必須思考，且民調是拿來參考用，如果最後張民調非常高就得接受，然後黨內再把議員們找過來討論，畢竟這次選舉保住議員席位很重要，所以張亞中能否被接受也是個考驗。
針對國民黨近期處境，柯志恩坦言，國民黨目前確實走到谷底，但是政治光譜還很大，兩岸在馬英九時代沒有很大爭執，但是現在時代背景已不同，中間選民們對「統」相關議題越來越疏遠，大家在原則上都認為現狀可以維持，而朱立倫訪美、設立美國代表處都是好事，因為訪美不代表就是仇中，前主席江啟臣等人路線也是比較偏美，所以黨內需要辯論未來方向，但每次媒體時常會從中作梗，導致有些人不敢講話，所以如果國民黨不把論述拿出來，在2024選戰可能也會被討論。
柯志恩說，朱立倫現在想往中間靠攏，讓選民用內政、經濟等議題與民進黨做比較，希望外界不要每次都讓民進黨用抗中保台就把國民黨壓扁。
柯志恩指出，朱立倫去美國是一個開始，但美國有很多利益我們可以說不，例如美豬相關議題，畢竟在野黨監督執政黨是天經地義，朱立倫路線偏美雖然黨內有雜音，但主席必須堅持己見，因為跟美國交好絕對是必要的，同時也沒必要仇中，而是要持續維持交流。
柯志恩表示，國民黨現在的難處就是光譜很大，所以黨主席必須要有擔當，例如國民黨絕對不支持一國兩制等論述，必須把話講清楚。
而針對朱立倫說，九二共識是沒有共識的共識，柯志恩認為，朱立倫現在去美國是在做鋪陳，後續一定會跟大家解釋，若有講不對的就要做修正，國民黨內部一定要有自己的共識，且朱立倫才剛開始出去，希望外界給他一點時間。