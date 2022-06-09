記者會挨酸是「報明牌」！陳時中嚴肅回應 解釋必開理由
中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增72967例COVID-19確定病例，分別為72921例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增211例死亡。中重症和死亡個案雙創新高，不過指揮中心解釋死亡個案是落後指標，目前疫情的發展是北部已從高原期下降，中南部仍在高原期徘徊，整體趨勢往下。台北市長柯文哲酸指揮中心記者會「每天報明牌」，指揮官陳時中嚴肅回應，認為這樣說不妥，並解釋繼續召開記者會的原因。
國內疫情持續發展，但整體趨勢從高原期往下，外界開始展望重開國門、防疫措施鬆綁等議題，有媒體詢問陳時中每天召開記者會的必要性、未來是否會考慮停開？而柯文哲日前也酸指揮中心疫情爆發兩年來「每天報明牌」報上癮，但都沒有做到超前部署。
對此，陳時中回應表示，每天的防疫記者會有人認為需要、有人認為不需要，見仁見智，但若用「報明牌」來形容，陳時中直言「不太好」，並說明防疫記者會是用來宣布重要政策的平台，建立起公信力，政策的宣達效率也會比較高，陳時中強調「每個政府單位都有它的功能」。（編輯：倪浩軒）
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