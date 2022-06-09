好想去旅行！日本明將重迎外國旅客 業者盼先刺激國旅
自新冠肺炎疫情爆發之後，日本隨即進行「鎖國」政策，不過近來疫情趨緩，在實行2年多的邊境管制之後，日本也即將在10日重新迎接國際觀光客。不過日本社旅行業協會（JATA）理事長志村格（Tadashi Shimura）表示，即使開放國外觀光客入境，政府首要任務仍是要增加國內旅遊人數。
根據《CNBC》報導，JATA數據顯示，在疫情大流行之前，國內旅遊業對日本整體經濟貢獻遠遠超過外國旅遊業。根據日本觀光廳報告指出，2019年整體旅遊業為日本經濟貢獻了約28兆日圓，其中近80%（21.9兆日圓）來自日本國內遊客。JATA表示，儘管2021年新冠確診病例有所增加，但日本民眾在國內旅遊上，仍貢獻了9.2兆日圓。
不過志村格表示，增加訪日國際觀光客人數仍然相當重要，特別是對於那些受到重創的旅館、交通和旅遊業者。志村格估計，流失國際旅客使得日本在過去2年間損失約10兆日圓。而另一方面，國際留學生和長期外國居民的生產及消費活動，對日本經濟亦有幫助，野村綜合研究所分析每人每年帶來約430萬日圓。因此重開此類入境需求亦對經濟有幫助。
經濟學人智庫研究分析師艾哈邁德（Ejaz Ahmed）曾表示，日本在2019年接待約3200萬名外國旅客，並有望在2022年實現4000萬名遊客的目標。但現在因為疫情大流行導致入境人數迅速下降，2021年外國旅客只有25萬人次。
而日本將在6月10日開放外國旅行團入境，為了備戰國際旅客到來，從6月1日開始，把入境遊客人數限制，從1萬人提高到2萬人，7月更可能進一步提高到3萬人。不過志村格仍認為放寬的人數仍然太少，因為日本過去每日入境遊客可達14萬人。